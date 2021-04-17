Adalet Bakanlığı personel alımı için başvurularını tamamlayan adaylar, gözlerini CTE başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Adalet Bakanlığı tarafından personel alımı sonuçlarına ilişkin yeni bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, Adalet Bakanlığı CTE sonuçları ne zaman açıklanır?

Adalet Bakanlığı CTE sonuçları ne zaman açıklanır?

Adalet Bakanlığı bünyesine bir önceki yapılan alımlarda 2 haftalık süreç olmuştu. Uygulamalı ya da sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınavın yapılacağı yer ve tarih hakkında bilgiler kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Adalet Bakanlığı bünyesine 4 bin 918 infaz koruma memuru alımı için başvuru işlemleri 12 Mart tarihinde tamamlandı.

Söz konusu başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Ancak henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.