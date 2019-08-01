Adalet Bakanlığı CTE başvuru sonuçları sorgula gardiyan infaz koruma memuru mübaşir zabit katibi alım sonuçları öğren

Adalet Bakanlığı CTE mübaşir, zabit katibi, gardiyan infaz koruma memuru son dakika başvuruları merak edilmekte. 2019 yılında 11 bin 78 personel alımı yapacak olan CTE ile Adalet Bakanlığı , alım için yakın zamanda ilana çıkacak. Gardiyan infaz koruma memuru mübaşir, zabit katibi alımlarında son dakika gelişmesi yaşandı mı? Adalet Bakanlığı CTE alım başvuruları ne zaman yapılacak? Adalet Bakanlığı’na bağlı CTE bünyesine zabıt katibi, gardiyan İKM, mübaşir, şoför, tesisatçı, kaynakçı, aşçı gibi gibi pozisyonlarda memur alımlarının yapılacağı Adalet Bakanlığınca açıklanmıştı. CTE memur adayları, Adalet Bakanlığı (CTE) memur alımı için başvurularını yapmıştı. Kadrolara başvurular 1 Temmuz'da başladı ve 16 Temmuz'da sona erdi. CTE Adalet Bakanlığı gardiyan başvurularının sona ermesinin ardından sonuç heyecanı başladı. Adaylar sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyorlar. Adalet Bakanlığı CTE alım sonuçları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı CTE alım sonuçları açıklandı mı? Gardiyan alım sonuçları nereden öğrenilir?

Başvuru sonuçları, illerin resmi adliye siteleri üzerinden açıklanmaya devam ediyor. Başvuru yaptığınız ilin adliye sayfasını gün içerisinde takip ederek sonuç bilgisine ulaşabilirsiniz. Adalet Bakanlığı CTE sonuçları için tıklayınız

Adalet Bakanlığı CTE, İcra Zabıt Katibi ve İKM sonuçları nasıl öğrenilir?

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Adalet Bakanlığı CTE alım başvuru sonuçları son dakika açıklandı mı?

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Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımları ne zaman başvuru şartları neler?

Adalet Bakanlığı son dakika sözleşmeli personel alım başvuru

Adalet Bakanlığı sözleşmeli zabıt katibi, mübaşir, infaz koruma memuru, aşçı, şoför son dakika başvuruları ne zaman sona erecek?

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Adalet Bakanlığı personel alımları ne zaman?

17 bin personel alımı için başvuruların ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak olan personel alımları için yakın bir zamanda ilana çıkılacağı bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama yapıldığında yeniakit.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları yayınlanacak ilan ile birlikte netlik kazanacak. Bir önceki şartlara bakacak olursak, Katip, Mübaşir, İKM gibi kadrolara yapılacak personel alımlarında başvuru genel şartlarının aşağıdaki gibi olacağı düşünülüyor.

Adalet Bakanlığı İKM, Katip, Mübaşir ve memur alımı şartlar neler?

* Türk Vatandaşı olmak,

* Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

* Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

* Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

* Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

* Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

* Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak, Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak.

* Katiplik için 35, gardiyanlık için 30 yaşını geçmemiş olmak.

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanlarda değişiklikler olabiliyor. Bir önceki ilanlara kıyasla genel şartların aşağıdaki gibi olacağı tahmin ediliyor.

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki 48. Maddede açıkça ifade edilmiş olan nitelikleri taşımak

* En az lise diplomasına sahip olmak.

2019 katip alımı başvuru şartları

Zabıt Katibi alımı için özel şartlar;

Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)