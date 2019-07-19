Adalet Bakanlığı CTE alım başvuru sonuçları son dakika açıklandı mı?

Adalet Bakanlığına bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) personel alımları 16 Temmuz 2019 tarihinde sona ermişti. CTE başvurusu için İnfaz ve Koruma memuru, büro personeli, hemşire, teknisyen, şoför, aşçı ve kaloriferci pozisyonları için başvuruda bulundular. Adalet Bakanlığı CTE başvuru sonuçlarının ne zaman açıklancağını merak eden adaylar, CTE alımı başvuru sonuçları için Adalet Bakanlığı personel alım sonuçlarını takip etmekte. CTE personel başvuru sonuçlar 30 temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Adalet Bakanlığı CTE son dakika olarak yeni personel alım ilanı yaptı. Peki CTE alımları hangi şehirlerde yapılacak?

CTE başvurusu için İnfaz ve Koruma memuru, büro personeli, hemşire, teknisyen, şoför, aşçı ve kaloriferci alım başvuru sonuçları beklenirken, Adalet Bakanlığı CTE son dakika yeni personel alım ilanı yaptı. Başvurular 22 Temmuz 2019 tarihinde başlayıp 07 Ağustos 2019 tarihi mesai saati bitimine kadar herhangi bir Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına şahsen yapılacak olup, posta yoluyla yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. CTE personel alımının hangi şehirlerde yapılacağı da merak ediliyor.

Adalet Bakanlığı son dakika CTE personel alımları (CTE alımları hangi şehirlerde yapılacak)