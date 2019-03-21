Adalet Bakanlığı alımları 2019 | Adalet Bakanlığı muhdes noterlik ilanları 2019

Adalet Bakanlığı 21 Mart 2019 da Resmi Gazete’de yayınladığı ilan ile 107 münhal noter alımı boş kadroları yayımlandı. Başvuru online sistemden yapılacak. Adalet Bakanlığı noter alım ilanında belirtilen boş noter alım ilanı yayınlandı. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına,adalet bakanlığının internet sitesi adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Adalet Bakanlığı 21 Mart 2019 da Resmi Gazete’de yayınlanan duyuru ile 107 münhal bulunan noter alımı boş kadroları yayımladı. Resmi Gazete’ye göre 1 derece, 2 derece ve 3 derece noterliklerde münhal bulunanlara alım yapılacaktır.Başvurular başlamış olup e-devlet UYAP sistemi üzerinden başvuru yapabileceklerdir. İlan kılavuz içerisinde bulunan boşalacak kadroları gösterir tablo üzerinden inceleyerek başvuru sağlanabilir.

Üçüncü sınıf noterlik kadrosu için 40 kadro boş durumdayken ikinci sınıf noterlik kadrosu için 39 kadro boş bulunuyor. Bunun yanı sıra birinci sınıf noterlik için 28 kadro boş durumdadır. Alımlar başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Bunun yanı sıra fiziki olarak yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği ifade edildi. Adalet Bakanlığından yapılan noter alım ilanında: 1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, higmadaletgovtr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.