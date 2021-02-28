Adalet Bakanlığı 237 personel alımı ne zaman?

KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılacak. Bu sıralamaya göre ilân edilen pozisyon sayısı kadar alım gerçekleştirilecek.

Adalet Bakanlığı 237 personel alımı başvuruları ne zaman bitecek?

Adalet Bakanlığı 237 personel alımı için 22 Şubat 2021 tarihinde alınmaya başlayan başvuru işlemleri, 12 Mart 2021 tarihi saat 23:59:59’a kadar devam edecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul görülmeyecektir.

Adalet Bakanlığı 237 personel alımı sözlü sınavı ne zaman?

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi Bakanlığın internet adresinden duyurulacak. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ise herhangi bir bildirim gönderilmeyecektir.

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