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Ekonomi Adalet Bakanlığı 237 personel alımı ne zaman?
Ekonomi

Adalet Bakanlığı 237 personel alımı ne zaman?

Adalet Bakanlığı 237 personel alımı için ilan yayımladı. Bakanlık en az lise mezunu adaylar arasından alım yapacak. Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre 237 personel alımı gerçekleştirilecek. Adaylar, başvuru işlemlerine dair bazı detayları merak ediyor. Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının ne zaman sona ereceği ve sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sık sık araştırılıyor. Peki, Adalet Bakanlığı 237 personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı 237 personel alımı başvuruları ne zaman bitecek? Adalet Bakanlığı 237 personel alımı sözlü sınavı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-02-28 21:27:00 -
Adalet Bakanlığı 237 personel alımı ne zaman?

KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılacak. Bu sıralamaya göre ilân edilen pozisyon sayısı kadar alım gerçekleştirilecek.

Adalet Bakanlığı 237 personel alımı başvuruları ne zaman bitecek?

Adalet Bakanlığı 237 personel alımı için 22 Şubat 2021 tarihinde alınmaya başlayan başvuru işlemleri, 12 Mart 2021 tarihi saat 23:59:59’a kadar devam edecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul görülmeyecektir.

Adalet Bakanlığı 237 personel alımı sözlü sınavı ne zaman?

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi Bakanlığın internet adresinden duyurulacak. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ise herhangi bir bildirim gönderilmeyecektir.

Adalet Bakanlığı 237 personel alımı ilanı için TIKLAYIN

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