Adalet Bakanı’ndan açıklama! Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Konutlarda kira artış üst sınırı yüzde 25 olacak. 2 Temmuz 2023 itibarıyla bir yıl geçerli olacak." dedi.
Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 2 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile uzatıldı.
Açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan geldi.
Tunç, düzenlemenin bayram tatili sonrasında Meclis’te yasalaşacağını söyledi.
Konut Projeleri
İstanbul'da 200 bin liraya ev sahibi olabilirsiniz! Mert Başaran açık adresi verdi: Alın 3 bin liraya kiralayın
Kadın - Aile
3 Portakal 1 limon 1 havuç ve enfes bir içecek: yapıldıktan sonra öyle bir şey çıktı ki! Rekor kıran tarif