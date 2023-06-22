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Gündem Adalet Bakanı’ndan açıklama! Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor
Gündem

Adalet Bakanı’ndan açıklama! Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor

Yeniakit Publisher
2023-06-22 13:08:00 -
Adalet Bakanı’ndan açıklama! Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Konutlarda kira artış üst sınırı yüzde 25 olacak. 2 Temmuz 2023 itibarıyla bir yıl geçerli olacak." dedi.

Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 2 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile uzatıldı.

Açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan geldi.

Tunç, düzenlemenin bayram tatili sonrasında Meclis’te yasalaşacağını söyledi.

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