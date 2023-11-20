Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 50+1 açıklaması: Sistemde reform ihtiyacı varsa uygulanır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir istikrar sistemi olduğuna dikkat çekti. Bu sistemden herhangi bir dönüşün olmadığını dile getiren Bakan Tunç, "Yeni ihtiyaçlar durumunda yeni değişikliklerin değerlendirilerek sistemde reform ihtiyacı varsa kaçınılamayacağını dile getirdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği 50+1 meselesi de bu çerçevede TBMM'de değerlendirilebilir. Bu sistemden herhangi bir dönüş yok. Reform ihtiyacı varsa uygulanır" dedi.

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