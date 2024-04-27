  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Borsa İstanbul'dan tarihi rekor! Endeks tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

İyi dinle Doğan Bekin, iyi dinle Fatih Erbakan! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu utanmazlığa bakın

Türkiye'den simülasyon atağı! Askeri ve sivil amaçlı olarak üretilecek

TOGG'un rakibi iflas bayrağını çekmek üzereyken hiç olmayacak şey oldu! 4 dev 'biz alalım' diye bir anda başvuru yaptı

Cihat Yaycı 'çok üzücü' diyerek kötü haberi verdi: Orada Türkiye'ye 550 yıl yetecek doğalgaz var! Sakın yapmayalım sakın

Fransa o ülkeye güven duyuyor: Ortak tank projesi imzalandı!

Türk F-16 pilotundan düşmana korku veren çıkış: Artık kanıma karıştı

Borsa mı altın mı? İslam Memiş'ten sürpriz 'sert satış' uyarısı!

Kayyım için her yolu deniyorlar! Adalet Bakanlığı'ndan DEM'e son uyarı

Alparslan Bayraktar duyurdu! Akıllı enerji dönüşümü için mesaj... Türk dünyasına ve dünyaya çağrı yaptı
Gündem Adalet Bakanı Tunç'tan İsrailli Bakan'ın paylaşımına sert tepki
Gündem

Adalet Bakanı Tunç'tan İsrailli Bakan'ın paylaşımına sert tepki

Yeniakit Publisher
2024-04-27 00:56:00 -
Adalet Bakanı Tunç'tan İsrailli Bakan'ın paylaşımına sert tepki

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medyadan yaptığı çirkin paylaşıma Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin, "Nerede olursa olsun, her platformda daha adil bir dünya için mücadele eden Sayın Cumhurbaşkanımız, Filistin'de ateşkes ve barış sağlanarak akan kanın bir an önce durması için çabalamaktadır. Gözü dönmüş insanlık düşmanı canilerin, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alması işte bundandır." ifadelerini kullandı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Katz'ın, Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarının İsrail hükümetinin çocuk, kadın demeden yaptığı katliamları gizleyemeyeceğini vurguladı.

Adalet Bakanı Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:

"Nerede olursa olsun, her platformda daha adil bir dünya için mücadele eden Sayın Cumhurbaşkanımız, Filistin'de ateşkes ve barış sağlanarak akan kanın bir an önce durması için çabalamaktadır. Gözü dönmüş insanlık düşmanı canilerin, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alması işte bundandır. İnsan haklarını yok sayarak ve uluslararası hukuku görmezden gelerek kuvözdeki bebekleri dahi öldüren; okulları, sığınma kamplarını, hastaneleri bombalayarak her yeri kana bulayan İsrailli yöneticiler, daima yaptıkları katliamlarla anılacak ve hukuk önünde hesap vermekten kaçamayacaktır."

Kaynak: AA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AYM'nin Can Atalay kararına ilişkin Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama
AYM'nin Can Atalay kararına ilişkin Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama

Gündem

AYM'nin Can Atalay kararına ilişkin Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama

Yılmaz Tunç duyurmuştu! 8. yargı paketi maddeleri ve içeriği netleşti! İşte yeni yargı paketinin detayları
Yılmaz Tunç duyurmuştu! 8. yargı paketi maddeleri ve içeriği netleşti! İşte yeni yargı paketinin detayları

Gündem

Yılmaz Tunç duyurmuştu! 8. yargı paketi maddeleri ve içeriği netleşti! İşte yeni yargı paketinin detayları

Bakan Tunç’tan Eylem Tok açıklaması
Bakan Tunç’tan Eylem Tok açıklaması

Gündem

Bakan Tunç’tan Eylem Tok açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İmamoğlu'na bomba yanıt: 'Telaşı suçluluğundan...'
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İmamoğlu'na bomba yanıt: 'Telaşı suçluluğundan...'

Gündem

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İmamoğlu'na bomba yanıt: 'Telaşı suçluluğundan...'

Olaylı maçla ilgili Bakan Yılmaz Tunç'tan açıklama: 38 kişinin kimliği tespit edildi
Olaylı maçla ilgili Bakan Yılmaz Tunç'tan açıklama: 38 kişinin kimliği tespit edildi

Gündem

Olaylı maçla ilgili Bakan Yılmaz Tunç'tan açıklama: 38 kişinin kimliği tespit edildi

Bakan Yılmaz Tunç oyunu kullandı
Bakan Yılmaz Tunç oyunu kullandı

Gündem

Bakan Yılmaz Tunç oyunu kullandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23