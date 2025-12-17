  • İSTANBUL
Adalet Bakanı Tunç'tan 17-25 Aralık darbe girişimi açıklaması: Kirli senaryoları tarihin çöp sepetine attık
Siyaset

Adalet Bakanı Tunç'tan 17-25 Aralık darbe girişimi açıklaması: Kirli senaryoları tarihin çöp sepetine attık

AA
AA Giriş Tarihi:
Adalet Bakanı Tunç'tan 17-25 Aralık darbe girişimi açıklaması: Kirli senaryoları tarihin çöp sepetine attık

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişimine ilişkin; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, aziz milletimizin desteği ve güveniyle 17-25 Aralık'taki kirli senaryoları tarihin çöp sepetine attık." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 12 yıl önce girişimde bulunduğu 17-25 Aralık kumpasına ilişkin paylaşım yaptı.

Milletin ortak iradesinin, hukuk ve demokrasi dışı tüm kirli planları boşa çıkardığını belirten Tunç, ülkenin büyümesinin ve güçlenmesinin önünü her 10 yılda bir kesmeye çalışan vesayetçi zihniyetin hain operasyonlarından birinin de 17-25 Aralık hain darbe girişimi olduğunu hatırlattı.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Eirlerini karanlık odaklardan alan vesayetçi zihniyet kirli emellerini devletin içine sinsice yuvalanan FETÖ'yü kullanarak emniyet ve yargı üzerinden gerçekleştirmek istemiştir. Sahte delil ve senaryolarla millet iradesinin önü kesilmek istenmiş, anayasal düzenimiz, demokratik hukuk devletimiz, bağımsızlığımız hedef alınmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, aziz milletimizin desteği ve güveniyle 17-25 Aralık'taki kirli senaryoları tarihin çöp sepetine attık. Bugüne kadar milli iradenin üzerinde hiçbir güç tanımadık, bundan sonra da tanımayacağız. Ülkemiz üzerinde oyun kurmak isteyenlere, milletimizin geleceğini elinden almaya kalkışanlara, devletimize diz çöktürmeyi amaçlayan şer yapılara ve girişimlere hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz."

