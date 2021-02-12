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Gündem Adalet Bakanı Gül'den yeni anayasa açıklaması
Gündem

Adalet Bakanı Gül'den yeni anayasa açıklaması

Adalet Bakanı Gül: "(Yeni anayasa) Bu anayasayı milletimizle beraber yapacağız. Meclis'ten ne çıkarsa çıksın milletimizin onayına sunacağız."

Yeniakit Publisher
2021-02-12 22:11:00 - 2021-02-12 22:34:47
Adalet Bakanı Gül'den yeni anayasa açıklaması

Adalet Bakanı Gül: "(Yeni anayasa) Bu anayasayı milletimizle beraber yapacağız. Meclis'ten ne çıkarsa çıksın milletimizin onayına sunacağız. Yargının ideolojisi olmaz. Yargının tek bir ideolojisi vardır, o da adalettir. Yargı ele geçirilecek mekanizma değildir. Yargı el değdirilmemesi gereken bir mekanizmadır ve herkesin saygı duyması gereken, bağımsız, tarafsız, daha da güçlü olması gereken bir mekanizmadır."

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