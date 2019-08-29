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Adalet Bakanı Gül'den kapalı Maraş'a ziyaret

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC'deki kapalı Maraş bölgesini ziyaret etti

29 Ağustos 2019 Perşembe 09:00
Adalet Bakanı Gül'den kapalı Maraş'a ziyaret

LEFKOŞA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temasları kapsamında, 1974'ten bu yana kapalı ve askeri bölge statüsündeki Maraş bölgesini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

KKTC'ye yaptığı çalışma ziyaretinde Gül, kapalı Maraş'ın yanı sıra Gazimağusa ve Lefkoşa'da incelemelerde bulundu.

Bölgedeki temasları yaklaşık iki saat süren Gül'e Maraş ziyaretinde, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay eşlik etti.

Daha sonra Gazimağusa'daki Lala Mustafa Paşa Cami, Samtay Vakfı Ensar Kütüphanesi Kafe-Kitapevi ve Timisi'nin Kahvesini ziyaret eden Gül, buralarda vatandaşlarla sohbet ederek, onların sıkıntılarını dinledi.

Gül, ardından Lefkoşa'ya geçerek, AK Parti'nin KKTC temsilciğini ziyaret etti, burada AK Parti KKTC Temsilcisi Mehmet Demirci ve partililer tarafından karşılandı. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Gül, KKTC'nin, Türkiye'nin gözbebeği olduğunu ve her anlamda desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Bakan Gül'e bu ziyaretlerinde, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri eşlik etti.

- "Maraş bölgesi, KKTC'nin toprağıdır"

KKTC'deki resmi temasları sırasında açıklamalarda bulunan Gül, hükümetin Maraş bölgesini açmaya yönelik hamlesini doğru bulduğunu ve desteklediklerini açıklamıştı.

"Maraş bölgesi, KKTC'nin toprağıdır." diyen Gül, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Maraş'ın hem yerleşime hem de iskana kapatıldığını hatırlatmış, KKTC tarafından da askeri bölge ilan edildiğini kaydetmişti.

Gül, "Mevcut durumda Kıbrıs hükümetinin Maraş'ta envanter çalışması başlattığını hepimiz biliyoruz. Bu envanter çalışmasının başlatılmasını bizler destekliyoruz. Mülkiyet haklarının korunarak bir çözüm girişiminde bulunmasını destekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

KKTC'de, 18 Haziran'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, kapalı Maraş'ın açılması konusunda adım atılarak, uzman ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.

KKTC hükümeti, 45 yıldır kapalı olan Maraş'ın envanter çalışmalarının ardından açılmasını planlıyor.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 09:00
  1. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  2. Gazimağusa
  3. Kapalı Maraş
  4. ziyaret

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