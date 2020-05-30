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Aktüel

Adalet Bakanı Gül'den Hrant Dink Vakfına yönelik tehdide ilişkin açıklama:

"Faillerinin hukuk önünde hesap vereceğinden kimsenin şüphesi olmasın"

Yeniakit Publisher
2020-05-30 15:28:30 -
Adalet Bakanı Gül'den Hrant Dink Vakfına yönelik tehdide ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hrant Dink Vakfına yönelik ölüm tehdidine ilişkin "Faillerinin hukuk önünde hesap vereceğinden kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

Gül, Twitter hesabından, Hrant Dink Vakfına gönderilen ölüm tehdidine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Gül, şunları kaydetti:

"Hrant Dink Vakfına yönelik tehdit, birliğimizi, beraberliğimizi ve toplumsal barışımızı hedef alan çirkin bir provokasyondur. Faillerinin hukuk önünde hesap vereceğinden kimsenin şüphesi olmasın."

Vakfın e-posta adresine tehdit içerikli mesaj gönderdiği belirlenen H.A'nın, terörle mücadele ekiplerince Konya'da gözaltına alındığı açıklanmıştı.

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