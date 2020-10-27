  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adalet Bakanı Gül'den Hatay'daki terör eylemiyle ilgili açıklama:
Aktüel

Adalet Bakanı Gül'den Hatay'daki terör eylemiyle ilgili açıklama:

"Güvenlik güçlerimiz her zamanki gibi bugün de huzurumuza kasteden hainlerin emellerini kursaklarında bırakmıştır. Türkiye büyüktür, dosta ve düşmana hak ettikleri şekilde davranır"

Yeniakit Publisher
2020-10-27 01:02:46 -
Adalet Bakanı Gül'den Hatay'daki terör eylemiyle ilgili açıklama:

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör eylemine ilişkin, "Güvenlik güçlerimiz her zamanki gibi bugün de huzurumuza kasteden hainlerin emellerini kursaklarında bırakmıştır. Türkiye büyüktür, dosta ve düşmana hak ettikleri şekilde davranır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Güvenlik güçlerimiz her zamanki gibi bugün de huzurumuza kasteden hainlerin emellerini kursaklarında bırakmıştır. Türkiye büyüktür, dosta ve düşmana hak ettikleri şekilde davranır. İskenderun'umuza geçmiş olsun. Rabbim, ülkemizi ve terörle mücadele eden kahramanlarımızı korusun."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu kez gaz değil altın! Yeni müjde geliyor
Ekonomi

Bu kez gaz değil altın! Yeni müjde geliyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal, altın sondaj çalışmalarına ilişkin yeni rezerv müjdelerinin yakın zamanda verilebilec..
Rusya, savaş uçaklarıyla saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Rusya, savaş uçaklarıyla saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya ait savaş uçakları, Suriye'nin İdlib kentindeki ılımlı muhaliflerin eğitim kampını vurdu. Saldırıda çok sayıda asker hayatını kaybetti..
Anadolu Isuzu'dan akü ve silecekte yüzde 20 indirim fırsatı
Otomotiv

Anadolu Isuzu'dan akü ve silecekte yüzde 20 indirim fırsatı

Anadolu Isuzu, yetkili servislerinden orijinal akü ve silecek alışverişi yapan müşterilerini yüzde 20 indirim fırsatı ile karşılıyor. ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay