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Aktüel Adalet Bakanı Gül:"(AİHM'in, Ermenistan’ın başvurusu üzerine verdiği karar) Siyasi ve asla ülkemizden bilgi dahi alınmadan verilmiş bir karardır."
Aktüel

Adalet Bakanı Gül:"(AİHM'in, Ermenistan’ın başvurusu üzerine verdiği karar) Siyasi ve asla ülkemizden bilgi dahi alınmadan verilmiş bir karardır."

Yeniakit Publisher
2020-10-08 11:46:35 -
Adalet Bakanı Gül:"(AİHM'in, Ermenistan’ın başvurusu üzerine verdiği karar) Siyasi ve asla ülkemizden bilgi dahi alınmadan verilmiş bir karardır."
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