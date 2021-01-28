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Siyaset Adalet Bakanı Gül: WhatsApp'ın zorunlu güncellemesi çifte standarttır
Siyaset

Adalet Bakanı Gül: WhatsApp'ın zorunlu güncellemesi çifte standarttır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, WhatsApp'ın zorunlu güncellemesi hakkında, "Farklı ülkelerde farklı tutum içerisine girilmesi çifte standarttır." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 10:58:00 -
Adalet Bakanı Gül: WhatsApp'ın zorunlu güncellemesi çifte standarttır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, WhatsApp'ın zorunlu güncellemesi hakkında, "Farklı ülkelerde farklı tutum içerisine girilmesi çifte standarttır." dedi. 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül şunları söyledi:

"Valiye, kaymakama, hakime, savcıya 'militan' diyen, mahremiyet ifşasını, kaset tezgahlarını yaşam tarzı haline getirenlere baksın"

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