Adalet Bakanı Gül: WhatsApp'ın zorunlu güncellemesi çifte standarttır
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, WhatsApp'ın zorunlu güncellemesi hakkında, "Farklı ülkelerde farklı tutum içerisine girilmesi çifte standarttır." dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, WhatsApp'ın zorunlu güncellemesi hakkında, "Farklı ülkelerde farklı tutum içerisine girilmesi çifte standarttır." dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül şunları söyledi:
"Valiye, kaymakama, hakime, savcıya 'militan' diyen, mahremiyet ifşasını, kaset tezgahlarını yaşam tarzı haline getirenlere baksın"