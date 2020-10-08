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Aktüel Adalet Bakanı Gül: "Türk milleti adına karar veren yargı Türk milletine sırtını dönemez. Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur."
Aktüel

Adalet Bakanı Gül: "Türk milleti adına karar veren yargı Türk milletine sırtını dönemez. Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur."

Yeniakit Publisher
2020-10-08 10:37:20 -
Adalet Bakanı Gül: "Türk milleti adına karar veren yargı Türk milletine sırtını dönemez. Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur."
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