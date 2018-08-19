Adalet Bakanı Gül, Mekke'de Prof. Dr. Erbaş'ı ziyaret etti
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hac farizasını yerine getirmek üzere gittiği kutsal topraklarda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la bir araya geldi.19 Ağustos 2018 Pazar 18:21
Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mekke’de Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’la bir araya geldi.
Din Hizmetleri Ataşeliği'ndeki görüşmede Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Enver Günenç de hazır bulundu.
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