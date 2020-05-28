Adalet Bakanı Gül, Ermeni Kilisesi'ne yapılan saldırıyı kınadı:
"Başkalarının kutsallarına saygı, en temel değerlerimizden biridir. Hukuk devletinde bu türlü eylemler asla kabul edilemez"
ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kuzguncuk'taki Ermeni Kilisesi'ne yapılan saldırıyı kınadı.
Bakan Gül, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:
"Kuzguncuk'ta Ermeni Kilisesi'ne yapılan saldırıyı kınıyorum. Başkalarının kutsallarına saygı, en temel değerlerimizden biridir. Hukuk devletinde bu türlü eylemler asla kabul edilemez."