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Aktüel

Adalet Bakanı Gül, Ermeni Kilisesi'ne yapılan saldırıyı kınadı:

"Başkalarının kutsallarına saygı, en temel değerlerimizden biridir. Hukuk devletinde bu türlü eylemler asla kabul edilemez"

Yeniakit Publisher
2020-05-28 21:42:36 -
Adalet Bakanı Gül, Ermeni Kilisesi'ne yapılan saldırıyı kınadı:

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kuzguncuk'taki Ermeni Kilisesi'ne yapılan saldırıyı kınadı.

Bakan Gül, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Kuzguncuk'ta Ermeni Kilisesi'ne yapılan saldırıyı kınıyorum. Başkalarının kutsallarına saygı, en temel değerlerimizden biridir. Hukuk devletinde bu türlü eylemler asla kabul edilemez."

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