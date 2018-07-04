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Adalet Bakanı Gül: En ağır cezayı getireceğiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cinsel istismara ilişkin düzenleme konusunda, Hükümetin bu konuda hazırladığı tasarının seçim nedeniyle yürürlüğe giremediğini belirterek, "Yeni dönemde milletvekillerinin vereceği kanun teklifiyle yasama faaliyeti olacak. Bu konuda en ağır cezayı getirecek düzenlemeyi hep beraber yapacağız" dedi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:25
Adalet Bakanı Gül: En ağır cezayı getireceğiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "cinsel istismara ilişkin düzenleme" konusunda, "Hükümetimizin bu konuda hazırladığı tasarı vardı. Seçim nedeniyle yürürlüğe giremedi. Yeni dönemde milletvekillerinin vereceği kanun teklifiyle yasama faaliyeti olacak. Bu konuda en ağır cezayı getirecek düzenlemeyi hep beraber yapacağız." dedi.

TBMM'DE KAYIT YAPTIRDI

24 Haziran'da gerçekleştirilen Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından mazbatalarını alan milletvekilleri TBMM Şeref Holü'nde kayıt işlemlerini yaptırmaya devam ediyor.

Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer, Ahmet Uzer, Ali Şahin, Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan ve Müslüm Yüksel ile birlikte kayıt yaptırdı.

Abdulhamit Gül, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, demokrasi, ülke, yürütme ve Meclisin güçlendiği yeni bir döneme milletin onay verdiğini belirterek, "Ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

'DÜZENLEMEYİ HEP BERABER YAPACAĞIZ'

Bakan Gül, bir gazetecinin, "Son günlerde cinsel istismara ilişkin düzenleme çokça konuşuluyor. Ne zaman gündeme gelecek ve içinde nasıl düzenlemeler olacak" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hükümetimizin bu konuda hazırladığı tasarı vardı. Cinsel istismara karşı en ağır cezaların, müeyyidelerin olduğu tasarımız hazır. Seçim nedeniyle yürürlüğe giremedi. Ama şimdi yeni dönemde elbette milletvekillerinin vereceği kanun teklifiyle yasama faaliyeti olacak. Umut ediyoruz, hep birlikte bu konuda en ağır cezayı getirecek, çocuklarımızı ve bu konudaki tüm mağdurları koruyacak düzenlemeyi hep beraber yapacağız."

 

 

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:25
  1. Gaziantep
  2. cinsel istismar

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