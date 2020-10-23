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Aktüel Adalet Bakanı Gül, Berlin'de camiye yapılan baskını kınadı:
Aktüel

Adalet Bakanı Gül, Berlin'de camiye yapılan baskını kınadı:

"Polisin hürmetsiz tutumu, akıl ve hukukla izahtan varestedir. Avrupa'da nükseden ırkçılık hastalığının ve İslam düşmanlığının kurumlara sirayet ettiğini görmek endişe verici"

Yeniakit Publisher
2020-10-23 17:48:44 -
Adalet Bakanı Gül, Berlin'de camiye yapılan baskını kınadı:

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Berlin Mevlana Camisi'ne düzenlenen baskını şiddetle kınadığını bildirdi.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Berlin Mevlana Camisi'ne düzenlenen ölçüsüz, saygısız, kutsalları hiçe sayan baskını şiddetle kınıyorum. Polisin hürmetsiz tutumu, akıl ve hukukla izahtan varestedir. Avrupa'da nükseden ırkçılık hastalığının ve İslam düşmanlığının kurumlara sirayet ettiğini görmek endişe verici."

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