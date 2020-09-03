  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adalet Bakanı Gül, AİHM Başkanı Spano ile görüştü
Aktüel

Adalet Bakanı Gül, AİHM Başkanı Spano ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-09-03 09:53:40 -
Adalet Bakanı Gül, AİHM Başkanı Spano ile görüştü

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, daveti üzerine Türkiye'ye gelen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano ile bir araya geldi.

Bakanlıkta, basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşmede, Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek, İnsan Hakları Dairesi Başkanı Hacı Ali Açıkgül ile Spano'ya Türkiye ziyaretinde eşlik eden AİHM'de Türkiye adına görev yapan hakim Saadet Yüksel hazır bulundu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Skandal Türkiye açıklaması! 25 Eylül'e kadar süre verip tehdit etti
Siyaset

Skandal Türkiye açıklaması! 25 Eylül'e kadar süre verip tehdit etti

Yunanistan’ın sırtınızı sıvazlayan Avrupa’dan Türkiye’ye yönelik küstah açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yunan basınına konuşan Avrupa Komi..
Muharrem İnce'ye büyük şok! Beklenen haber geldi
Siyaset

Muharrem İnce'ye büyük şok! Beklenen haber geldi

CHP Yalova İl Başkanlığı üyesi Niyazi Şahin, Muharrem İnce hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Şimdi de buyur buradan yak! Karamollaoğlu'ndan 3 sene sonraki seçim için tuhaf iddia
Siyaset

Şimdi de buyur buradan yak! Karamollaoğlu'ndan 3 sene sonraki seçim için tuhaf iddia

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2023'de yapılacak seçimler için tuhaf bir iddiada bulunarak seçimin ertelenmesi için OHAL ..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı