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Adalet Bakanı Gül: "Adaleti sağlamak adına bütün engebeleri kaldırmak temel hedefimizdir”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 11.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:01
Adalet Bakanı Gül: "Adaleti sağlamak adına bütün engebeleri kaldırmak temel hedefimizdir”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 11. Büyükelçiler Konferansı’na katıldı. Bakan Gül, “Adaleti sağlamak adına bütün engebeleri kaldırmak temel hedefimizdir” dedi.


Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara’da bir otelde düzenlenen 11. Büyükelçiler Konferansı’na katıldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında daha güçlü bir yargı sistemini inşa etme çabası içerisinde olduklarını anlatan Bakan Gül, “Tüm yoğunluğumuzu ve hedefimizi Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında daha güçlü bir ülke olarak; yargısıyla, adaletiyle daha güçlü daha nitelikli bir yargı sistemini inşa etme çabası içerisindeyiz. Yargı sisteminin; adalet, doğruluk ve dürüstlük gibi erdemler üzerinde yükselmesi için çabamız sürekli olacaktır” diye konuştu.


Yargı Reformu Stratejisi Belgesinin nasıl hazırlandığına değinen Bakan Gül, “Bu belgeler, daha önce de 2009 ile 2015 yıllarında da hazırlanmıştır. 2019 yılında kamuoyuyla paylaştığımız belgenin tüm sürecinde Avrupa’daki tüm uluslararası kurumlar, dünyada bu konu üzerinde çalışan tüm uluslararası mekanizmalar ve kişilerle müzakere ederek bu belgeyi hazırladık. Öyle, bir bakanlıkta oturup bürokrasideki arkadaşlarla beraber hazırladığımız ve böyle bir belge oluşturuyoruz şeklinde bir süreç işlemedi. Bu konuda kim söz söyleme ihtiyacı hissediyorsa herkesin katıldığı nitelikli bir belge ortaya çıktı” şeklinde konuştu.



"Temel önceliğimiz yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı”


Vatandaşların hak ettiği bir yargı sistemini el birliğiyle kuracaklarını ifade eden Bakan Gül, “Vatandaşlarımızın hak ettiği bir yargı sistemini el birliğiyle kuracağız. Hedef noktamız milletimizin ihtiyaçlarıdır. Bu ortak akılla belgemizi hazırladık ve istikametimizi ortaya koyduk. Temel önceliğimiz yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığıdır. Hak ve özgürlüklere en geniş saygıdır. Hak arama yollarının açık ve işler tutulmasıdır. Hukuki güvenlik ve hukuk istikrarının korunmasıdır. Hak taleplerinin makul sürede karşılık bulmasıdır ve bununla beraber vatandaş memnuniyetini esas alan uygulamalardır” ifadelerini kullandı.



“Ne kadar kanun, anayasa değişikliği yapsanız bile, uygulamada reformcu ruh ya da yaklaşımcılık yoksa hiçbir reformun anlamı olmaz”


Yargıdaki bir hatada ne kadar kanun değişikliği yapılırsa yapılsın uygulamada hata varsa düzeltilmeyeceğini anımsatan Bakan Gül, “Ne kadar kanun, anayasa değişikliği yapsanız bile, uygulamada reformcu ruh ya da yaklaşımcılık yoksa hiçbir reformun anlamı olmaz. Reform belgede duran değil, reform uygulamada vatandaşın karşılaştığı bir uygulama olursa anlamlı olur” şeklinde konuştu.



"Adaleti sağlamak adına bütün engebeleri kaldırmak temel hedefimizdir”


Temel vizyonlarının güven veren ve erişilebilir adalet vizyonu olduğunu bildiren Bakan Gül, “Güven veren adalet dediğimizde, insanı merkeze alan adalet politikalarını anlıyoruz. Sistemin merkezine adaleti, hak ve hakkaniyet eksenini merkeze alıyoruz. Adaleti sağlamak adına bütün engebeleri kaldırmak temel hedefimizdir. Bu belgede bu doğrultuda çok önemli düzenlemeler vardır. Bu belgeyi tüm paydaşlarla hazırladık” dedi.



“Meclis’in ilk gündem maddesi Yargı Reformu Strateji Belgesi olacak”


Meclis’in ilk gündem maddesinin Yargı Reformu Strateji Belgesi olacağını dile getiren Bakan Gül, “Bu konuda paketler halinde belki birinci ay bir paket, ikinci ay bir paket gibi düzenlemeler elbette gündeme gelecek. Bizlerde bunu heyecanla belgenin hayata geçmesi için en büyük takipçisi olacağız” dedi.


Büyük havalimanlarında mahkemeler kuracaklarından bahseden Bakan Gül, "SEBGİS’le yapacağımız bir sistemle, vatandaşlarımızın hem konsolosluklarda hem de büyük havalimanlarında SEBGİS aracılığıyla yargılama hizmetlerinin yapılabilmesini planlıyoruz” diye konuştu.


FETÖ ile mücadelede kuru ile yaşın ayrılmasından rahatsız olanların iftira mekanizması kullandığını belirten Adalet Bakanı Gül, "Hemen iftira at mekanizması devreye giriyor. Bu kişi haksız yere lekelenebiliyor. Biz lekelenmeme hakkı kapsamında kişilerin haksız, soyut ve genel şikayetlerle iftiraya maruz kalmaması adına bir düzenleme yaptık. Savcılık gelen şikayeti değerlendiriyor. Eğer soyut, genel temelsiz ihbar varsa bu konuda kişi şüpheli olmuyor. Araştırma yapılıyor ve bunun neticesinde soruşturma yapılmasına gerek olmadığına karar veriliyor. Vatandaş, lekelenmiyor, şüpheli olmuyor. Kapısına polis gitmiyor” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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