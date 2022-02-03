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Gündem Adalet Bakanı Bozdağ'dan iyi hal indiriminde değişiklik yapılması talimatı
Gündem

Adalet Bakanı Bozdağ'dan iyi hal indiriminde değişiklik yapılması talimatı

Adalet Bakanlığı bürokratları, mevzuat değişikliğine yönelik teknik çalışma başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 14:19:00 -
Adalet Bakanı Bozdağ'dan iyi hal indiriminde değişiklik yapılması talimatı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatı üzerine, kamuoyunda tartışmalara yol açan uygulamaların ortadan kaldırılması amacıyla iyi hal indiriminde değişiklik yapılması için çalışma başlatıldı.

Bakan Bozdağ, iyi hal indiriminde yasal değişiklik yapılmasına yönelik teknik çalışma başlatılması talimatını verdi.

Bunun üzerine Adalet Bakanlığı bürokratları, toplum vicdanını yaralayan bazı uygulamaların ortadan kaldırılması ve iyi hal indiriminde yeni düzenlemenin hayata geçirilmesi amacıyla harekete geçti. Bakanlık bürokratları, mevzuatı tarayarak bu konuda yapılacak değişiklik için çalışma başlattı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dün gerçekleştirilen Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı'nda, "Kravata göre, boyun bükmeye göre indirimler üzerinde durup bu konuda da yeni adım atmak gerektiğine inanıyorum. İyi hal indirimi, kravattan, elbiseden, bıyıktan, saçtan, sakaldan değil, suçun failinin gerçek pişmanlığı üzerinden uygulanan bir ceza indirim nedenidir. Eğer yasa gerektiriyorsa yasayı değiştirerek, eğitim gerekiyorsa eğitim yaparak bu konunun önüne geçme konusunda kararlı olduğumu ifade etmek isterim. Her işin üzerine gideceğiz. Yargının üzerine ne düşüyorsa onu da sağlayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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