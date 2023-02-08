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Gündem Adalet Bakanı Bozdağ: 15 gün uzatıldı!
Gündem

Adalet Bakanı Bozdağ: 15 gün uzatıldı!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, deprem bölgesindeki barolara kayıtlı avukatların ve müvekkillerinin hak kaybına uğramaması için adlî süreçlerdeki bilumum süreleri depremin olduğu günden itibaren 15 gün uzatıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 08:31:00 - 2023-02-08 08:58:43
Adalet Bakanı Bozdağ: 15 gün uzatıldı!

Adalet Bakanı Bozdağ sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Deprem bölgesindeki barolara kayıtlı avukatlar ile diğer barolara kayıtlı olup da deprem bölgesinde yakınları olan avukatların ve müvekkillerinin hak kaybına uğramaması için adlî süreçlerdeki bilumum süreleri depremin olduğu günden itibaren 15 gün uzatacağız" ifadelerine yer verdi.

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