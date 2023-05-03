Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan şampanya yanıtı

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından hazırlanan Anadolu Soruyor Seçim Özel Programının konuğu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ oldu.

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Bozdağ’ın şampanya patlatırlar açıklamalarını gündeme getirdi.

Bozdağ şu şekilde cevap verdi:

Ben çok doğru söyledim. Ben sözümün de arkasındayım. Doğru olduğuna inanıyorum. Belli ki Kılıçdaroğlu ve avaresi çok çok rahatsız olmuş. Onların rahatsızlığı benim ne kadar doğru söylediğimi gösteriyor. Bunu bana ait bir şey değil. Biliyorsunuz THE GARDEN Gazetesi’nin dış haberler şefi dedi ki Erdoğan kaybeder, Kılıçdaroğlu kazanırsa Washington’dan Berlin’e kadar şampanya ile kutlanacak dedi. Ayrıca sosyal medyada nasıl kutlama yapılacağına dair paylaşımlar var. Başkaları konuşuyor ben de onun üzerine diyorum ki Türkiye’de 14 Mayıs’ın akşamı bir kutlama olacak. Kimseyi de nitelendirmiyorum. Somutlaştırmıyorum. Soyut ve genel bir değerlendirme yapıyorum. Bir kesim belki şampanya patlayıp kutlayacak, bir kesim de tertemiz alnını seccadeye koyup şükür namazı kılacak. Hamd edecek. Benim söylediğim şey bu. Bunun neresi yanlış? Ben kimi ayrıştırıyorum? Ben bir tespitte bulunuyorum. Tespitte bulunma hakkım yok mu? Ama Sayın Kılıçdaroğlu ne dedi, Beni kastederek bu Ortadoğu bataklığına kodlanmış bir kafa. Düşünebiliyor musunuz ben ne diyorum secde diyorum, tertemiz alın diyorum, şükür namazı diyorum, hamd diyorum, bu kavramları Ortadoğu bataklığının kodları olarak beni Ortadoğu bataklığında debelenen biri olarak takdim ediyor. Böyle bir şey olur mu? Halkının yüzde 99’u Müslüman olan bir ülkede seccade, şükür namazı,, secde, hamd kavramlarını dile getiren birisini kafası Ortadoğu bataklığına kodlanmış biri olarak kim niteleyebilir? Esas kendi kafaları ve kendileri bataklığın içinde debeleniyorlar ve başkalarına atıyorlar. Peki bunu söylüyorsun, şükür secdesi yapanları Ortadoğu bataklığında debelenmekle suçluyorsun, öbür tarafta şampanya patlatanlara bir şey diyor mu? Onlara hiçbir şey demiyor. Siz ne yapıyorsunuz? Yaptıkları şey şu: ben bunları söyledim ya ayrıştırıyor kutuplaştırıyor diyerek buradan bir istismar yapıp kendi tabanını konsolide etmek ve burada güya bize vurmak. Türk Milleti, aziz Şanlıurfalılar benim ne dediğimi gayet iyi biliyor. Sadece o değil Baydın da Macron da seçimde Allah muhafaza Kılıçdaroğlu kazansa, Kılıçdaroğlu’ndan daha çok sevinecekler. Bunu ben söylemiyorum. Kendileri de söylüyorlar. Başkalarının söylediğini ben tekrar edince ayrıştırma neden olsun?