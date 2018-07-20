Adalet Bakanı açıkladı: 15 Temmuz gecesine ait çok önemli bir delil elde edildi!

Gül, Nizip Belediyesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, FETÖ elebaşının iadesine ilişkin Amerikalı yetkililerle görüştüklerini, Dışişleri Bakanlığıyla çalışma grubu oluşturduklarını söyledi.

Türk heyetinin geçen ay Amerika'ya gittiğini, yine geçen hafta da Ankara'ya Amerika'dan heyet geldiğini aktaran Gül, şöyle devam etti:

"Bakanlığımızın yetkilileriyle bir araya geldiler. Hem iadeler hem tutuklu vatandaşların durumuyla ilgili, yargı süreçleriyle ilgili karşılıklı görüşüldü. Temel gündemimiz FETÖ'nün iadesiydi. 15 Temmuz gecesine ait çok önemli bir delil elde edildi. Bir FETÖ'cünün telefonundan elde edilen veri. O gece FETÖ'nün doğrudan darbeyle alakalı olduğuna dair tüm tezlerimizi, verilerimizi güçlendiren yeni bir delile ulaştık. Bunu da ilgililere ulaştırdık. Bu konuda bir adım bekliyoruz. Bu akşam da ABD Adalet Bakanı ile bir telefon görüşmesi yapacağım. Bu süreci hep beraber takip edeceğiz. Bu çalışmalar çerçevesinde FBI da okullarla ilgili yaptığı çalışmalar, soruşturmalar var. Bu Amerika'da devam ediyor. Bu konuyu yakından takip ediyoruz. Muhataplarımızla sürekli bilgi akışı içerisindeyiz. Bizler de her türlü bilgi hususunda iş birliğini sürdürüyoruz."

"3'TE 2'Sİ TAMAMLANDI"

FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadele konusunda büyük bir kararlılık ve başarıyla devam ettiklerini ifade eden Gül, özellikle 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra fiili darbe yargılamalarının neredeyse üçte ikisinin tamamlandığını dile getirdi.

Bu yıl sonu itibarıyla bu davaların nihayete ereceğine dikkati çeken Gül, "Burada da ağırlaştırılmış müebbet ve yine farklı sürelerde mahkumiyet öngörülüyor. 2 binin üzerinde mahkumiyet söz konusu. Yine beraat eden sanıklar da var. Bu yargılamalar adil bir şekilde devam ediyor. 251 şehidimizin kanı yerde kalmayacak şekilde adalet tecelli etmektedir." dedi.

İlk derece yargılamaların ardından istinat derecesinde Yargıtayda bu davaların itiraz yolu görüleceğini anlatan Gül, şunları söyledi:

"Varsa mahkumiyetlere, beraatlere itirazlar yine ilgililer tarafından hukuk çerçevesinde yapılıyor ama şunu memnuniyetle ifade etmek lazım ki Türkiye'de özellikle FETÖ'nün yargıdan temizlenmesiyle beraber 15 Temmuz'dan sonra 4 bin hakim, savcı ihraç edildi. Yargı kendi mecrasını oturtmaktadır. Olağan dönemde nasıl şahlanış dönemine geçiyorsa yargıda da rutin olağanlaşma ve adaletten şaşmayacak bir şekilde yapılanma söz konusudur. Artık bunu da yargıda yavaş yavaş hissetmekteyiz. Vatandaşlarımız da bunu hissetmekte. Yıl sonu itibarıyla darbe davalarının nihayete ereceğini görüyoruz. Yine FETÖ mensuplarının yargılandığı davalar var. Bu hususta hak edenler hak ettiği cezayı alıyor ve haksız iftiralarla vatandaşımızın lekelenmesini önleyecek mekanizmaları getirdik. Hem de gerçek terör örgütü mensuplarının hak ettiği cezayı alma hususunda mekanizmalar getirdik. Buradaki temel arzumuz suçluyla suçsuzun, kuruyla yaşın birbirinden ayrılmasıdır. Bizim temel yaklaşımımız adalettir. Adalet bizim yol haritamızdır. Bu yüzden kimseye haksızlık yapmadan bu yargılamaların devamını takip ediyoruz. İnşallah bu konuda önümüzdeki dönemde bu mücadele kararlıkla sürecek."