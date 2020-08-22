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Siyaset Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den kadın cinayetlerine 'terör' benzetmesi
Siyaset

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den kadın cinayetlerine 'terör' benzetmesi

Kadın cinayetlerini ‘terör eylemi’ olarak niteleyen Adalet Bakanı Gül, "Kadın cinayetleri bir terör eylemidir ve bu eylemlere karşı hepimiz topyekün mücadale etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 14:58:00 - 2020-08-22 14:59:19
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den kadın cinayetlerine 'terör' benzetmesi

Son dönemde basına sıksa yansıyan kadın ölümleri toplumda büyük bir rahatsızlık meydana getirmiş durumda. Her kesimden kadın cinayetlerine tepki sesleri yükselirken sorunun çözümü için hükümet de önemli adımlar atıyorç.

Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kadın cinayetlerini ‘terör eylemlerine’ benzetti.

Bakan Gül şunları söyledi;

“Kadın cinayetleri bir terör eylemidir ve bu eylemlere karşı hepimiz topyekün mücadale etmek zorundayız. İşin başında küçük diye hasır altına atılan bazı olayların büyüye büyüye cinayetle sonuçlandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu konuda hem kolluk hem yargı makamları ve toplumun her kesiminin, şiddeti önleme merkezleri dahil duyarlılığın en üst düzey olması millet olarak beklentimizdir.”

Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerle ilgili de konuşan Bakan Gül, Türkiye’nin ‘Mavi Vatan’ olarak belirttiği deniz hudutlarının önemine vurgu yaptı. Gül “Nasıl ülkemizin bir çakıl taşını veremezsek, feda edemezsek, mavi vatanımızdan da verilecek bir damla su yoktur ve bunu egemenlik hakkı olarak sonuna kadar koruyacağız.” dedi.

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Yorumlar

İbrahim

Erkek cinayeti de terördür...Yeter şu kadınları şımarttığınız.Fıtratla oynuyorsunuz
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