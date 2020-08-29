  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni adli yıl) Sağlıklı şekilde adalet hizmeti verebilmek için tüm tedbirler alındı."
Aktüel

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni adli yıl) Sağlıklı şekilde adalet hizmeti verebilmek için tüm tedbirler alındı."

Yeniakit Publisher
2020-08-29 11:52:50 -
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni adli yıl) Sağlıklı şekilde adalet hizmeti verebilmek için tüm tedbirler alındı."
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan’dan yeni müjde açıklaması
Gündem

Başkan Erdoğan’dan yeni müjde açıklaması

Cuma Namazı çıkışında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ‘yeni müjdeler geliyor’ dedi.
Alnındaki bu lekeyi nasıl temizleyeceksin Fatih?
Gündem

Alnındaki bu lekeyi nasıl temizleyeceksin Fatih?

Fatih Portakal'ın FOX TV'den istifası akıllara, "Türkler PKK'ya teşekkür etmeli" şeklindeki skandal sözlerini getirdi. Ekranlarda terör örgü..
Bakan Koca'dan son dakika açıklaması: Evden dışarı adım atmayın!
Korona Virüs

Bakan Koca'dan son dakika açıklaması: Evden dışarı adım atmayın!

Son haftalarda artan koronavirüs vaka sayılarıyla birlikte sosyal medyadan sık sık uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni bir ..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı