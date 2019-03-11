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Adalet Bakanı AbdulhamitGül: 'Türk yargısı içinde yerleri yok'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Etiği Bildirgesi ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, "Hile ve kumpaslarla hukuku çiğneyenlerin, vicdanını terör örgütüne esir edenlerin, Türk yargısı içinde yeri yoktur" dedi.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:18
Adalet Bakanı AbdulhamitGül: 'Türk yargısı içinde yerleri yok'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türk Yargı Etiği Bildirgesi en başta bağımsızlık ve tarafsızlığın önemine, hukukun, hak ve hürriyetlerin üstünlüğüne, insan onurunun, doğruluk ve dürüstlük gibi değerlerin önceliğine, saygı ve nezaketin, mesleğe yakışan olgun davranışların değerine vurgu yapıyor" dedi. Bakan Gül ayrıca "Hile ve kumpaslarla hukuku çiğneyenlerin, vicdanını terör örgütüne esir edenlerin, Türk yargısı içinde yeri yoktur" diye konuştu.

Adalet Bakanı Gül,Yargı Etiği Bildirgesi ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Bugün ilan ettiğimiz Türk Yargı Etiği Bildirgesi'yle yargı mensuplarımız; bağımsızlık, tarafsızlık, doğruluk ve dürüstlük ilkelerine sadakatle, ehliyet ve liyakatlerine yaraşır şekilde Türk milletine hizmet etmeye devam edeceklerine dair daha yüksek standartlar vadetmektedir."

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:18
  1. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  2. Türk Yargı Etiği Bildirgesi

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  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR5 dk önce
    FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜDÜR. EYVALLAH. LAKİN TÜRK YARGISININ TEK SORUNU FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR. Bİ ÇOK PROBLEMİ VARDIR, KANUN VE UYGULAMALARIN. LÜTFEN TEK MESELEMİZ FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜYMÜŞ GİBİ GÖSTERMEKDEN VAZGEÇİNİZ...

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