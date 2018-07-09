Adalet Bakanı Abdulhamit Gül kimdir?

Abdulhamit Gül, 1977 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Cumhuriyet İlkokulu’nda tamamladı. Lise eğitimini Nizip ve Oğuzeli İmam Hatip Liselerinde sürdürdü. Nizip İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Yükseköğrenimini ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Lise yıllarından itibaren çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları'nın (STK) gençlik kollarında aktif olarak yer aldı. 1999-2001 yılları arasında Milli Gençlik Vakfı Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Halen Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) üyesi olup serbest avukatlık yapmaktadır.

Siyasi ve güncel konularda yazı çalışmaları da bulunan Abdulhamit Gül'ün; Milli Gazete, Star Gazetesi, Gençlik Dergisi, Edebiyat Ortamı dergilerinde makaleleri ve denemeleri yayınlandı.

SİYASİ HAYATI

Abdulhamit Gül, siyasi hayatına sırasıyla Refah ve Fazilet Partisi Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak başladı. 2003-2010 yılları arasında Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. 2010-2012 arasında Has Parti Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Ankara İl Başkanlığı vazifelerinde bulundu.

30 Eylül 2012 tarihinde yapılan AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK üyesi seçildi. 7 Aralık 2012'de Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 14 Nisan 2014 tarihinde AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Gül, 7 Haziran 2015'de yapılan milletvekili genel seçiminde 25. Dönem Gaziantep Milletvekili olarak seçildi.

12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Büyük Kongresi’nde yeniden MKYK üyeliğine seçilen Abdulhamit Gül, 13 Eylül 2015'de AK Parti Genel Sekreteri olarak görevlendirildi.

Abdulhamit Gül evli ve üç çocuk babasıdır.

ADALET BAKANI OLDU

Abdülhamit Gül, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede Adalet Bakanı olarak görevlendirildi.