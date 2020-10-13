Adalet Bakan Yardımcısı Kuş, Kırıkkale'deki süt işleme tesisinde incelemelerde bulundu:

KIRIKKALE (AA) - Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, yıllardır atıl durumda olan ve imzalanan protokolle İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumuna devredilen süt işleme tesisinde incelemelerde bulundu.

Kuş, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, fabrikanın 15-20 yıl geçmişinin olduğunu ancak böyle güzel bir fabrikanın 10 yıldır atıl kaldığını söyledi.

Yaklaşık 10 gün önce yapılan bir protokolle, fabrikayı Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu olarak devraldıklarını aktaran Kuş, şöyle konuştu:

"İnşallah bu saatten sonra kalkınma ajansıyla el ele vererek ayağa kaldıracağız. İnşallah bölgenin ve ilçemizin kalkınması ve ekonomisi açısından verimli bir işletme haline getireceğiz ve memleketin istifadesine sunacağız. Adalet Bakanlığı Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu olarak işlemlere ve faaliyetlere başlıyoruz. Buraya ciddi bir kaynak ayırdık. Bu kaynak ve kalkınma ajansının vereceği destekle birlikte kısa bir süre içerisinde bu fabrikayı ayağa kaldırıp memleketin, milletin hizmetine sunmuş olacağız."

Burada 60-70 hükümlünün çalışacağını kaydeden Kuş, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumunun en önemli misyonlarından birinin de bu olduğuna işaret etti.

Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumunda aynı zamanda hükümlülere meslek sahibi olmaları için fırsat yarattıklarını vurgulayan Kuş, şunları kaydetti:

"Onları buralarda rehabilite ve meslek sahibi ediyoruz. Tekrar topluma kazandırma noktasında üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Bu tür işletmelerde bizim için çok önemli yerler. Bu anlamda burada çalışacak, eğitim alacak, kalfalığını ve ustalığını tamamlayacak hükümlü kardeşlerimiz tahliye olduktan sonra da yine aynı işi devam ettirme fırsatı bulacaktır. Bu anlamda ulvi bir amaca hizmet edecek diye düşünüyorum."

Kuş'a, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yılmaz Çiftci, Vali Yunus Sezer, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu Başkanı İhsan Özgür Çetin, Kaymakam İzzet Cem Eser ve Çelebi Belediye Başkanı Yaşar Erdemir eşlik etti.