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Ekonomi Adalar'ın ilk elektrikli araç şarj istasyonu Eşarj oldu
Ekonomi

Adalar'ın ilk elektrikli araç şarj istasyonu Eşarj oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-22 11:56:44 -
Adalar'ın ilk elektrikli araç şarj istasyonu Eşarj oldu

ANKARA (AA) - Enerjisa Enerji'nin 2018'ten beri çoğunluk hisselerine sahip olduğu elektrikli şarj istasyonu ağı Eşarj, AYEDAŞ iş birliğiyle Adalar'da ilk elektrikli araç şarj istasyonunu kurdu.

Enerjisa'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Adalar ilçesinde kurulan yeni 22kVA gücündeki tek çıkışlı Eşarj istasyonu, bölgede kullanımı yaygınlaşan elektrikli araçlara büyük kolaylık sağlayacak.

Türkiye'de Uluslararası Yeşil Enerji Sertifikası'na (IREC) sahip ilk elektrikli şarj istasyonu operatörü Eşarj, yeni istasyonu Adalar'ın çevreci ulaşım çözümlerine erişimini sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, şunları kaydetti:

"Enerjisa Enerji olarak, küresel enerji trendlerini yakından takip ederek sürdürülebilirliği temel alan bir stratejiyi benimsedik. Eşarj da bu stratejinin önemli bir parçası. 2020 sonuna kadar 400'den fazla Eşarj noktasına ulaşma hedefimize sadık kalarak, Adalar'da AYEDAŞ'ın da desteğiyle Eşarj istasyonu kurarak bir ilki gerçekleştirdik. Adalar'da elektrikli araçlar bireysel ve toplu taşıma alanında yoğun olarak kullanılmaya başladı. Biz de bu istasyonla Adalar'ın sürdürülebilir yaşantısına katkı sağlayacağımıza inanıyoruz."

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