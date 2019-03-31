Adalar seçim sonuçları 2019 | İstanbul Adalar belediye seçim sonuçları 31 Mart oy oranları

Adalar seçim sonuçları 2019 Mart yerel seçim sonuçları en merak edilen ilçelerin başında geliyor. 31 Mart 2019 İstanbul Adalar ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Adalar seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Adalar son durum ne? Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti Adalar belediye başkan adayı Özlem Öztekin Vural ile CHP’nin Adalar belediye başkan adayı Erdem Gül (Millet İttifakı) arasında geçmesi beklenen Adalar yerel seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? 2019 yerel seçimleri sonuçları heyecanla beklenirken Adalar oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Adalar CHP oy oranları, Adalar AK Parti oy oranı, Adalar Cumhur ittifakı oy oranı, Adalar Millet ittifakı oy oranı, 31 Mart Adalar seçim sonuçları. Adalar belediyesini kim kazandı? YSK Adalar yerel seçim sonuçları ve oy oranları merak ediliyor. İstanbul Adalar yerel seçim sonuçları | Yerel seçim 2019 İstanbul ilçeleri seçim sonuçları sorgulama sayfası.

İstanbul seçim sonuçları, 31 Mart 2019 yerel seçimi oy oranları ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul seçim sonuçlarında oy oranları nasıl? Adalar seçim sonuçları son dakika. İstanbul Adalar 2019 seçim sonuçları ve oy oranları. Birçok ile oranla daha fazla seçmene sahip olan Adalar 2019 yerel seçim sonuçları Yeni Akit’in 2019 seçim sayfasından canlı olarak an be an takip edilebilecek.

ADALAR SEÇİM SONUÇLARI 2019 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ Adalar seçim sonuçları canlı olarak Yeniakit.com.tr’de takip edebilirsiniz. İstanbul Adalar yerel seçim sonuçları nasıl, yerel seçim 2019 Adalar hangi parti en fazla oy aldı? İstanbul Adalar yerel seçim sonuçları, yerel seçim 2019 İstanbul ilçeleri seçim sonuçları YSK son dakika oy oranları. Adalar belediyesini kim kazandı? Adalar seçim sonuçları an be an son dakika olarak bu sayfada. Adalar 2019 yerel seçim sonuçlarında nefesler yerel seçim 2019 için tutuldu. Adalar yerel seçim sonuçlarında son durum nedir? Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri için 31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaşlar sandığa gitti. 2019 yerel seçimlere girdi. 2019 Adalar yerel seçim sonuçları, Adalar 2019 yerel seçim sonuçları, İstanbul Adalar yerel seçim sonuçları 2019, 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul Adalar partilere göre oy dağılımı nasıl oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oy kullandı? YSK’nın askıya çıkardığı listelere göre, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunmakta. 2019 Adalar belediye seçim sonuçları. Bunların 1 milyon 2 bin 392’si ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak. İstanbul ilçelerinden Adalar’da 24 Haziran 2018 seçimlerinde 11,967 seçmen oy kullanırken, Adalar’da seçimlere katılım Oranı ise % 88.03 olmuştu.

Adalar belediye başkan adayları 2019

AK Parti Adalar belediye başkan adayı Özlem Öztekin Vural (Cumhur İttifakı)

CHP Adalar belediye başkan adayı Erdem Gül (Millet İttifakı)

SP Adalar belediye başkan adayı Hakan Aktaş

Vatan Partisi Adalar belediye başkan adayı Orhan Şenoğlu

Adalar belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını ve İstanbul’da kimin kazandığını merak ediyor. İstanbul Adalar’da seçmenler Adalar yerel seçim sonuçlarına göre Adalar belediyesini kim kazandı? Adalar belediyesi hangi partiden? Adalar 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul ili, Adalar ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) yerel seçim sonuçları, İstanbul yerel seçim sonuçları 2019, İstanbul ilçe seçim sonuçları 2019, İstanbul Adalar yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Adalar seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.tr’de yaşayacaksınız. Yine 2019 Adalar seçim sonuçları, Adalar yerel seçim 2019 partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

AK Parti Adalar belediye meclis üyeleri

İsmail Hakkı Durmuş

Kemal Türkyılmaz

Ali Fuat Akalın

Nesrin Deriş

Yusuf Karakaya

Adem Savaş

Meral Yüncü

Sevgi Der

Erdem Evren Çelik

Engin Terzi

Kontenjan: Herman Hovsep Baliyan

CHP Adalar Belediyesi Meclis Üyeliği Adayları

Asil Üyelik

Engin çelik

Metin Önal

Nesrin Karanfil

Sidar Şimşek

Haluk Salih Derman

Nazmiye Neşe Erdilek

Hıdır Uvaçin

Hüseyin Şahin

Oktay Biçer

Janet Otoğlu

Kontenjan

Yılmaz Yücel

Özlem Öztekin Vural kimdir?

1978'de İstanbul-Adalar'da doğdu. Aslen Ordu-Mesudiye'lidir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 2004 yılında Adalar ilçe Başkanlığı'nda Halkla ilişkiler Birim Başkanlığı görevini üstlenerek siyasete atıldı.

2007'de Adalar İlçe Başkanlığı'na getirildi. 2011 Genel Seçimlerinde İstanbul 1. Bölge 18. sıra Milletvekili Adayı oldu. 2012'de İstanbul İl Başkanlığı 4. Olağan Kongresinde İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 2014 yılında İl Sekreterya Birim Başkanı olan Vural, 5. Olağan Kongrede yeniden İl Yönetim Kuruluna seçilmiş ve yeniden Sekreterya Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. İyi derecede İngilizce bilen Vural, halen serbest avukatlık yapmakta olup evli ve 1 kız çocuğu annesidir.

1967 yılında Giresun'da doğdu. Uzun süre parlamento muhabirliği yaptı ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilciliği görevinde de bulundu. Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Stajyerlik döneminin ardından 1992 yılında ANKA Ajansı’nda profesyonel gazetecilik yapmaya başladı.

Taraf Gazetesi’nde görev yaptı ve 2010 yılında Cumhuriyet Gazetesi’nde AKP ve parlamento muhabiri olarak çalışmaya başladı. 2013 yılında Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu'nda Haber Müdürü oldu. 22 Ekim 2014 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilciliği'ne getirildi.

26 Kasım 2015 tarihinde MİT TIR'ları haberinden ötürü dönemin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile birlikte tutuklandı fakat 92 gün sonra serbest bırakıldı. 6 Mayıs günü yapılan duruşmada, Can Dündar ve Erdem Gül'ün yargılandığı davada Can Dündar'a "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verilirken, Erdem Gül de aynı suçtan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 9 Mart 2018’de Yargıtay, Erdem Gül’ün beraatına karar verdi. Erdem Gül, evli ve iki çocuğu vardır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den İstanbul İli, Adalar İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

Adalar 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Atilla Aytaç % 50.1

AK Parti adayı Coşkun Özden % 42.2

HDP adayıKayuş Çalıkman Gavrilof % 3.8

Adalar 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

CHP % 40.3

HDP % 23.3

AK Parti % 22.9

İYİ Parti % 7.5

MHP % 4.7

İstanbul belediyeleri hangi partilerde

- Adalar Belediyesi: Atilla Aytaç (CHP)

- Arnavutköy Belediyesi: Ahmet Haşimi Baltacı (AK PARTİ)

- Ataşehir Belediyesi: Battal İlgezdi (CHP)

- Avcılar Belediyesi: Hanay Handan Toprak Benli (CHP)

- Bağcılar Belediyesi: Lokman Çağrıcı (AK PARTİ)

- Bahçelievler Belediyesi: Osman Develioğlu (AK PARTİ)

- Bakırköy Belediyesi: Bülent Kerimoğlu (CHP)

- Başakşehir Belediyesi: Mevlüt Uysal (AK PARTİ)

- Bayrampaşa Belediyesi: Atila Aydıner (AK PARTİ)

- Beşiktaş Belediyesi: Murat Hazinedar (CHP)

- Beykoz Belediyesi: Yücel Çelikbilek (AK PARTİ)

- Beylikdüzü Belediyesi: Ekrem İmamoğlu (CHP)

- Beyoğlu Belediyesi: Ahmet Misbah Demircan (AK PARTİ)

- Büyükçekmece Belediyesi: Hasan Akgün (CHP)

- Çatalca Belediyesi: Cem Kara (CHP)

- Çekmeköy Belediyesi: Ahmet Poyraz (AK PARTİ)

- Esenler Belediyesi Mehmet Tevfik Göksu (AK PARTİ)

- Esenyurt Belediyesi: Necmi Kadıoğlu (AK PARTİ)

- Eyüp Belediyesi: Remzi Aydın (AK PARTİ)

- Fatih Belediyesi: Mustafa Demir (AK PARTİ)

- Gaziosmanpaşa Belediyesi: Hasan Tahsin Usta (AK PARTİ)

- Güngören Belediyesi: Şakir Yücel Karaman (AK PARTİ)

- Kadıköy Belediyesi: Aykurt Nuhoğlu (CHP)

- Kağıthane Belediyesi: Fazlı Kılıç (AK PARTİ)

- Kartal Belediyesi: Altınok Öz (CHP)

- Küçükçekmece Belediyesi: Temel Karadeniz (AK PARTİ)

- Maltepe Belediyesi: Ali Kılıç (CHP)

- Pendik Belediyesi: Salih Kenan Şahin (AK PARTİ)

- Sancaktepe Belediyesi: İsmail Erdem (AK PARTİ)

- Sarıyer Belediyesi: Şükrü Genç (CHP)

- Silivri Belediyesi: Özcan Işıklar (CHP)

- Sultanbeyli Belediyesi: Hüseyin Keskin (AK PARTİ)

- Sultangazi Belediyesi: Cahit Altunay (AK PARTİ)

- Şile Belediyesi: Can Tabakoğlu (AK PARTİ)

- Şişli Belediyesi: Hasan Hayri İnönü (CHP)

- Tuzla Belediyesi: Şadi Yazıcı (AK PARTİ)

- Ümraniye Belediyesi: Hasan Can (AK PARTİ)

- Üsküdar Belediyesi: Hilmi Türkmen (AK PARTİ)

- Zeytinburnu Belediyesi: Murat Aydın (AK PARTİ)