Adalar Belediyesinin binasına tüfekle ateş açan şahsın ifadesi ortaya çıktı

Büyükada’da Adalar Belediye Binasına sabah saatlerinde gelen M.Ş. belediye binasına tüfek ile birkaç el ateş etti. Tutuklanan şahsın ifadesi ortaya çıktı.

Büyükada’da Adalar Belediyesinin binasına tüfek ile ateş ederek maddi hasara sebep olan M.Ş. adlı şahıs, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı. Tutuklanan şahsın ifadesi ortaya çıktı. Şahsın ifadesinde, “Vakıflardan bir yer kiralamıştım, aldığım yerde sadece bahçe vardır, buranın dışında bir yerde de evim vardır. Vakıflardan aldığım yeri hobi bahçesi yapacaktım, 2 sene önce su ve elektriğimi bağlattım, çevreden beni çok şikayet ettiler, bahçe dışında herhangi bir konut inşaa etmedim, elektriği suyu belediye kesti, 50 sefer belediyeye suyumu tekrar bağlamaları için müracaat ettim. Müracaatlarım reddedildi, olayın olduğu akşamı rakı içtim, evde hanımın üzerine kayıtlı bir av tüfeği vardı, av tüfeğini aldığımda hanımın haberi yoktu. Belediye binasına sabah saatlerinde bu silahla gittim. Zaten boş olduğunu bildiğim belediye binasının üst katlarına doğru, alkolün de vermiş olduğu etki ile ateş ettim. Yaklaşık 8-10 el boş olan üst katlara doğru ateş ettim. Sonra silah tutukluk yaptı. Bu esnada içerde bulunan güvenlik görevlileri dışarıya çıktı. Kendilerine herhangi bir zorluk çıkartmadan silahımla beraber teslim oldum. Güvenlik görevlileri bana herhangi bir şekilde ateş etmediler. Silah kullanmadılar. Sadece teslim olmam amacıyla bana doğru doğrulttular. Bana herhangi bir zarar vermediler. Darp etmediler. Ben kendim rızam ile silahla beraber teslim oldum. Daha sonrada polis ekipleri ile polis merkezine geçtik. Yaşanan bu olayda benim amacım kimsenin malına ve canına zarar vermek değildi. Asla böyle bir kastım yoktu. Ancak Belediye görevlileri tarafından şahsıma kasten yapılmış olan bu hak engelini başka türlü aşabilecek bir insanım” dediği öğrenildi.