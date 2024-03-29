Ada ülkesinde felaket: Ölü sayısı artıyor
Ada ülkesi Madagaskar’ı vuran kasırgada can kaybı 18'e çıktı.
Hint Okyanusundaki ada ülkesi Madagaskar’da çarşamba gününden bu yana etkili olan Gamane Kasırgası'nda bilanço artıyor.
Madagaskar Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Ofisinden (BNGRC) yapılan açıklamada, kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiği, 3 kişinin yaralandığı ve 4 kişinin de kaybolduğu belirtildi. Kasırga nedeniyle 20 binden fazla kişinin de yerinden olduğu aktarıldı.
Ülkenin farklı bölgelerinde şiddetli yağış sele yol açarken, yolların ve köprülerin çöktüğü ifade edildi.
Kasırganın ilk olarak çarşamba günü ülkenin kuzeydoğusundaki Vohemar'da karaya çıktığı kaydedildi.