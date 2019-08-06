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Ada didik didik arandı, eşek bulunamadı

Marmaris’te Koca Ada’ya bırakılan eşek için hayvanseverler ve kurumlar harekete geçti.

06 Ağustos 2019 Salı 10:26
Ada didik didik arandı, eşek bulunamadı

Marmaris’te Koca Ada’ya bırakılan eşek için hayvanseverler ve kurumlar harekete geçti. Didik didik aranan adada, eşeğin izine rastlanmadı.


Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Koca Ada’ya kimliği belirsiz kişi ya da kişilertarafından bir eşek bırakıldı. Adada eşeği gören tatilciler durumu hayvansverlere bildirdi. Sosyal medyada yayılan olay için hayvansverler harekete geçti. AKUT ekipleri, belediye çalışanları ve hayvansverler adaya çıkarma yaptı. Adayı didik didik arayan görevliler eşeğin izine rastlamadı.Hayvanseverler adaya su ve saman bırakarak adadan ayrıldı.Konuyla ilgili konuşan Marmaris Hayvan Hakları Derneği Başkanı Tülay Yıldız, "Bana fotoğraf ve video gönderildi. Eşeğe günübirlik teknedekiler, yiyecek ve su verdikten sonra resmen beni kurtarın diye anırıyordu. Tüm aramalarımıza rağmen bulamadık. Büyük ihtimal kavurucu sıcakta bir çalılığın içinde dinleniyordur. Aramalarımıza rağmen bulamadık. Günübirlik gezi teknelerine gördüklerinde fotoğrafını çekip göndermelerini istedik" dedi.


Arama faaliyetine katılan Bozburun Mahalle Muhtarı Duran Güleç ise eşeğin bir an önce bulunmasını istediklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 10:26
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