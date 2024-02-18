Ada çayı sirkesi: 11'inci yüzyıldan kalma içecek olarak tanınıyor! Önce yapın sonra farkı görün!

Adaçayı sirkesi nerede bulunur?

Adaçayı sirkesi mutfakta fazla kullanılmadığı için kolay bulunan bir sirke değildir. Aynı zamanda sanayi üretimi de yapılmadığı için adaçayı sirkesini marketlerde bulmak oldukça zordur. Şifalı özellikleri ile kullanılan adaçayı sirkesi gıda satışı yapan internet sitelerinde bulunabilir.

Bunun yanında doğal yöntemler ile hazırlanmış adaçayı sirkesi organik ürünler satan pazarlarda ve aktarlarda satılır. Adaçayı sirkesini büyük şarküterilerde de bulmak mümkündür.

Adaçayı sirkesi nasıl kullanılır?

Adaçayı sirkesi, elma ve üzüm sirkesinin aksine mutfakta yaygın bir şekilde kullanılmaz. Farklı hastalıklara karşı buğusundan yararlanılan adaçayı sirkesi, haricen cilt üzerinde uygulanır ve ılık su ile karıştırılarak içilebilir.

Cilt üzerine uygulanacak ise ağrılı bölgelere masaj yaparak uygulanır. Haricen kullanımı dışında doğal ilaç olarak da tüketilir.

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Evde adaçayı sirkesi nasıl hazırlanır? Püf noktaları nelerdir?

Marketlerde zor bulunan adaçayı sirkesi evde doğal yöntemler ile kolayca hazırlanabilir. Adaçayı sirkesi yapmak için adaçayı bitkisinin taze çiçekleri kullanılır. Toplanacak çiçeklerin canlı menekşe renginde olması gerekir. Adaçayı sirkesi diğer sirkeler gibi su ile değil sirke ile hazırlanır.

Adaçayı sirkesi hazırlarken elma sirkesi kullanılması tavsiye edilir. Geniş ağızlı bir kabın içine alınan elma sirkesinin üzerine adaçayı çiçekleri eklenir ve dinlendirilmeye bırakılır. Adaçayı sirkesi diğer sirke çeşitlerinin aksine ışık almayan bir ortamda değil, güneş alan ortamda ağzı kapalı şekilde bekletilmelidir. Sirke süzüldükten sonra ise cam bir kavanoza alınarak saklanabilir.

Adaçayı sirkesinin faydaları nelerdir?

- Adaçayı sirkesi hormonal rahatsızlıklara iyi gelir.

- Ilık su ile karıştırılıp içilen adaçayı sirkesinin, mideyi rahatlattığı düşünülmektedir.

- Adaçayı sirkesi özellikle sıcaktan aşırı etkilenen kişilere faydalıdır. Haricen cilt üzerine sürüldüğünde aşırı terlemeyi önler ve sıcak basmasına karşı etkili bir ilaç olarak tüketilir.

- Yatalak hastalarda masaj yaparak uygulanırsa vücudu rahatlatır ve canlılık verir.

- Adaçayı sirkesinin diyabete karşı iyi geldiği düşünülmektedir.

- Adaçayı sirkesi karahindiba bitkisi gibi yorgunluğa karşı yararlıdır.