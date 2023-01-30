Acun'un Survivor'ı fena karıştı! Bu sefer tutmadı gibi...

Acun Ilıcalı'nın; Survivor 2023 yarışmasında gün geçmiyor ki bir skandal daha yaşanmasın. Bir bir yarışmacıların pes edip yarışmadan ayrılması, formatın ne denli tehlikesini ortaya koyarken, yarışmada sunucu Murat Ceylan'a atılan cisim ise büyük bir gerginlik oluşturdu.

Berdan Mardini ve Seçkin Piriler’in kendi istekleri doğrultusunda ayrıldıkları Survivor’da yaprak dökümü devam ediyor. Yusuf Güney’in yarışmaya veda etmesi izleyiciler de şok etkisi yaratırken Survivor’ın yeni bölümüne büyük bir gerginlik damga vurdu.

Yeni bölümde ünlüler takımında yarışan Aysu Keskin, Survivor sunucusu Murat Ceylan’ı çileden çıkardı. Kural hatası yapan Aysu Keskin’in sayısı Murat Ceylan tarafından iptal edildi. Keskin, “Ben şimdi oynamıyorum. Kabul de etmiyorum" diye isyan etti. Fragmanın ilerleyen bölümünde Keskin yarışırken kullanılan bir objeyi Murat Ceylan’a doğru fırlattı.

Murat Ceylan, “Aysu bana mı attın bunu?” diye sordu. Evet yanıtını alınca, “Bundan bir tane daha görmeyelim. Bu bize yakışan bir şey değil” diyerek sitem etti ve elindekini geriye doğru fırlattı.

AYSU KESKİN KİMDİR?

1990 doğumlu olan Aysu Keskin, basketbolcudur. Kariyerine 2013 yılında TED Ankara Kolejliler'de başladı.