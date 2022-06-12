Acun'un Survivor'ı Dallas'a döndü!..

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor All Star'da sona yaklaşılırken bomba olaylar yaşanıyor. Nagihan Karadere konseyde Survivor Hikmet'in 'çirkin teklif'ini ifşa etti. Survivor Nagihan "Survivor'da şike teklifi çok normal mi?" dedi.

Survivor All Star'da olaylar bitmiyor. Son olarak Anıl'ın elendiği Survivor'da Nagihan Karadere'nin sözleri gündemde. Survivor Nagihan Anıl'ın elendiği konseyde Hikmet'i resmen ifşa etti.

Nagihan konseyde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hikmet beni SMS'ine malzeme etti. Ben mavi takımdayken hiçbir sorunum yoktu. Ben bugünlere kendi mücadelemle geldim. Asıl konu şurada başladı. Kaptanlık oyununa çıkmadan önce Hikmet bana geldi; 'sen, ben Ayşe birlik olursak iki kişiyi her türlü eritir gideriz' dedi. Takım kaptanı oldum, önce Ayşe'yi almak istedim. Ayşe'yi aldıktan sonra ikinci erkeği ben Hikmet'ten yana kullanabilirdim. Çok defa ricada bulundu bana. İkinci seçimimi Adem'den yana kullandım. Ayşe potaya girdikten sonra bazı çirkin konuşmalar oldu.

ÇİRKİN TEKLİFTE BULUNDU

Hikmet bana, 'Nagihan, kırmızı takımı erit, ilerleyen günlerde bireysele döndüğümüz zaman ben sana can veririm sen performans birincisi olursun beni korursun' diye çirkin teklifte bulundu. Survivor'da şike teklifi çok normal mi? Az sonra her şeyi inkar edecek, hiçbir şüphem yok. Şimdi çok merak ediyorum takımımı satmam için bu teklifi bana yaptı daha sonrasında da ilk potaya girdiğinde Ayşe'ye de yaptı" açıklamasında bulundu.

Survivor Hikmet ise "Ayşe'ye de Nagihan'a söyledim. Biz beraber hareket edelim mi diye bir şey konuşuldu. Oyuna çıkmadan önce şakası oldu" dedi.

SURVIVOR AYŞE DE DESTEKLEDİ

Ayşe yaptığı açıklamada, "Kaptanlık seçmesi gününde böyle bir şey konuşuldu. Nagihan, Hikmet'i almak istiyorum ama onun kafasındakilere alet olmak istemiyorum dedi. Sonrasında benim ismimim çıktığı konseyde ben onları gelirken gördüm. Hikmet oyunu verin gitsin dedi. Batuhan'ın yazıldığı konseyden sonra. Nagihan, 'oyunu vermemimizi istiyorlar' dedi. Hikmet ağabey inkar ediyor ama her şey ortada" ifadelerini kullandı.