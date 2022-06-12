  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Acun'un Survivor'ı Dallas'a döndü!..
Medya

Acun'un Survivor'ı Dallas'a döndü!..

Gün geçmiyor ki Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor All Star'da bir skandal patlamasın.. Yarış programı sona yaklaşılırken bomba olaylar yaşanıyor. Nagihan Karadere konseyde Survivor Hikmet'in 'çirkin teklif'ini ifşa etti. Survivor Nagihan "Survivor'da şike teklifi çok normal mi?" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 11:37:00 -
Acun'un Survivor'ı Dallas'a döndü!..

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor All Star'da sona yaklaşılırken bomba olaylar yaşanıyor. Nagihan Karadere konseyde Survivor Hikmet'in 'çirkin teklif'ini ifşa etti. Survivor Nagihan "Survivor'da şike teklifi çok normal mi?" dedi.

Survivor All Star'da olaylar bitmiyor. Son olarak Anıl'ın elendiği Survivor'da Nagihan Karadere'nin sözleri gündemde. Survivor Nagihan Anıl'ın elendiği konseyde Hikmet'i resmen ifşa etti.

Nagihan konseyde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hikmet beni SMS'ine malzeme etti. Ben mavi takımdayken hiçbir sorunum yoktu. Ben bugünlere kendi mücadelemle geldim. Asıl konu şurada başladı. Kaptanlık oyununa çıkmadan önce Hikmet bana geldi; 'sen, ben Ayşe birlik olursak iki kişiyi her türlü eritir gideriz' dedi. Takım kaptanı oldum, önce Ayşe'yi almak istedim. Ayşe'yi aldıktan sonra ikinci erkeği ben Hikmet'ten yana kullanabilirdim. Çok defa ricada bulundu bana. İkinci seçimimi Adem'den yana kullandım. Ayşe potaya girdikten sonra bazı çirkin konuşmalar oldu.

ÇİRKİN TEKLİFTE BULUNDU

Hikmet bana, 'Nagihan, kırmızı takımı erit, ilerleyen günlerde bireysele döndüğümüz zaman ben sana can veririm sen performans birincisi olursun beni korursun' diye çirkin teklifte bulundu. Survivor'da şike teklifi çok normal mi? Az sonra her şeyi inkar edecek, hiçbir şüphem yok. Şimdi çok merak ediyorum takımımı satmam için bu teklifi bana yaptı daha sonrasında da ilk potaya girdiğinde Ayşe'ye de yaptı" açıklamasında bulundu.

Survivor Hikmet ise "Ayşe'ye de Nagihan'a söyledim. Biz beraber hareket edelim mi diye bir şey konuşuldu. Oyuna çıkmadan önce şakası oldu" dedi.

SURVIVOR AYŞE DE DESTEKLEDİ

Ayşe yaptığı açıklamada, "Kaptanlık seçmesi gününde böyle bir şey konuşuldu. Nagihan, Hikmet'i almak istiyorum ama onun kafasındakilere alet olmak istemiyorum dedi. Sonrasında benim ismimim çıktığı konseyde ben onları gelirken gördüm. Hikmet oyunu verin gitsin dedi. Batuhan'ın yazıldığı konseyden sonra. Nagihan, 'oyunu vermemimizi istiyorlar' dedi. Hikmet ağabey inkar ediyor ama her şey ortada" ifadelerini kullandı.

 

Dökülen saçlar geri çıkıyor! Çörek otu yağının saça, cilde, beyne faydaları ve zararları
Dökülen saçlar geri çıkıyor! Çörek otu yağının saça, cilde, beyne faydaları ve zararları

Kadın - Aile

Dökülen saçlar geri çıkıyor! Çörek otu yağının saça, cilde, beyne faydaları ve zararları

3’ü bir arada cam temizliyor, yağ söküyor, evi dezenfekte ediyor
3’ü bir arada cam temizliyor, yağ söküyor, evi dezenfekte ediyor

Kadın - Aile

3’ü bir arada cam temizliyor, yağ söküyor, evi dezenfekte ediyor

İbn-i Sina'nın tarifinden: Zeytinyağlı incir kürü tarifi
İbn-i Sina'nın tarifinden: Zeytinyağlı incir kürü tarifi

Kadın - Aile

İbn-i Sina'nın tarifinden: Zeytinyağlı incir kürü tarifi

Taze sıkılmış meyve suyu karışımları: Mis gibi taze sıkılmış meyve suyu tarifi
Taze sıkılmış meyve suyu karışımları: Mis gibi taze sıkılmış meyve suyu tarifi

Kadın - Aile

Taze sıkılmış meyve suyu karışımları: Mis gibi taze sıkılmış meyve suyu tarifi

Koltuk temizliğinde en etkili 6 doğal leke çıkarma yöntemi
Koltuk temizliğinde en etkili 6 doğal leke çıkarma yöntemi

Kadın - Aile

Koltuk temizliğinde en etkili 6 doğal leke çıkarma yöntemi

Prostat neden olur, belirtileri nelerdir? Süt ve süt ürünlerinde prostat kanseri tehlikesi
Prostat neden olur, belirtileri nelerdir? Süt ve süt ürünlerinde prostat kanseri tehlikesi

Sağlık

Prostat neden olur, belirtileri nelerdir? Süt ve süt ürünlerinde prostat kanseri tehlikesi

Türkmenistan Devlet Başkanı talimat verdi! Yeniden başlayacak
Türkmenistan Devlet Başkanı talimat verdi! Yeniden başlayacak

Dünya

Türkmenistan Devlet Başkanı talimat verdi! Yeniden başlayacak

Yeni doğan bebeğin vücut dili ne anlatır? Bebeklerde vücut dili
Yeni doğan bebeğin vücut dili ne anlatır? Bebeklerde vücut dili

Kadın - Aile

Yeni doğan bebeğin vücut dili ne anlatır? Bebeklerde vücut dili

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23