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Gündem Acun'un rezil programında o gerçek ifşa oldu
Gündem

Acun'un rezil programında o gerçek ifşa oldu

Acun Ilıcalı'nın, Türk toplumunun ahlakını ifsad eden programı Survivor için bir servet harcadığı ortaya çıktı. TV8'de yayınlanan rezil program için Ilıcalı'nın yarışmacılara ödediği haftalık ücretler ifşa oldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 13:35:00 -
Acun'un rezil programında o gerçek ifşa oldu

Acun Ilıcalı'nın, Türk toplumunun ahlakını ifsad eden programı Survivor için bir servet harcadığı ortaya çıktı. TV8'de yayınlanan rezil program için Ilıcalı'nın yarışmacılara ödediği haftalık ücretler ifşa oldu.

Survivor'da yarışmacılara günlük hayatlarında kazandıkları ücretler baz alınarak ödeme yapıldığı iddia edildi.

Yarışmacının tanınırlığı ve kazancının yüksek olması ise, ödeme miktarını belirleyen faktörler arasında.


İşte Survivor All Star yarışmacılarının kazandığı ücretler

Sude Burcu: 5 bin

Anıl Berk Baki: 6 bin

Merve Aydın: 6 bin

Berkan Karabulut: 6 bin

Barış Murat Yağcı: 7 bin

Sema Aydemir: 8 bin

Adem Kılıççı: 9 bin

 

Nagihan Karadere: 9 bin

 

Batuhan Karacakaya: 9 bin

Ayşe Yüksel: 9 bin

 

Atakan Arslan: 9 bin

 

Ogeday Girişken: 10 bin

Nisa Bölükbaşı: 10 bin

İşte Survivor 2021 yarışmacılarının ücretleri

 

İsmail Balaban 7 bin TL

 

Melis Sezer 5 bin TL

Batuhan Karacakaya 10 bin TL

Çağrı Atakan 5 bin TL

Merve Aydın 7 bin 500 TL

Hayrettin 7 bin TL

Cemal Hünal 7 bin TL

Meryem Kasap 5 bin TL

Öykü Çelik 12 bin TL

Barış Özbek 8 bin TL

İşte Survivor 2020 yarışmacılarının aldığı ücretler

Mert Öcal 5 bin TL

Aycan Yanaç 6 bin 500 TL

Barış Murat Yağcı 10 bin TL

Ersin Korkut 12 bin 500 TL

Yasin Obuz 5 bin TL

Cemal Can Seven 5 bin 500 TL

Tayfun Erdoğan 4 bin 500 TL

Ceyhun Uzun 3 bin 500 TL

Evrim Keklik 3 bin TL

Ardahan Sadık 3 bin TL

Burak Yurdugör 3 bin TL

Nisa Bölükbaşı 3 bin TL

Fatma Günaydın 2 bin 500 TL

 

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