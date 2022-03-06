Acun'un rezil programında o gerçek ifşa oldu
Acun Ilıcalı'nın, Türk toplumunun ahlakını ifsad eden programı Survivor için bir servet harcadığı ortaya çıktı. TV8'de yayınlanan rezil program için Ilıcalı'nın yarışmacılara ödediği haftalık ücretler ifşa oldu.
Acun Ilıcalı'nın, Türk toplumunun ahlakını ifsad eden programı Survivor için bir servet harcadığı ortaya çıktı. TV8'de yayınlanan rezil program için Ilıcalı'nın yarışmacılara ödediği haftalık ücretler ifşa oldu.
Survivor'da yarışmacılara günlük hayatlarında kazandıkları ücretler baz alınarak ödeme yapıldığı iddia edildi.
Yarışmacının tanınırlığı ve kazancının yüksek olması ise, ödeme miktarını belirleyen faktörler arasında.
İşte Survivor All Star yarışmacılarının kazandığı ücretler
Sude Burcu: 5 bin
Anıl Berk Baki: 6 bin
Merve Aydın: 6 bin
Berkan Karabulut: 6 bin
Barış Murat Yağcı: 7 bin
Sema Aydemir: 8 bin
Adem Kılıççı: 9 bin
Nagihan Karadere: 9 bin
Batuhan Karacakaya: 9 bin
Ayşe Yüksel: 9 bin
Atakan Arslan: 9 bin
Ogeday Girişken: 10 bin
Nisa Bölükbaşı: 10 bin
İşte Survivor 2021 yarışmacılarının ücretleri
İsmail Balaban 7 bin TL
Melis Sezer 5 bin TL
Batuhan Karacakaya 10 bin TL
Çağrı Atakan 5 bin TL
Merve Aydın 7 bin 500 TL
Hayrettin 7 bin TL
Cemal Hünal 7 bin TL
Meryem Kasap 5 bin TL
Öykü Çelik 12 bin TL
Barış Özbek 8 bin TL
İşte Survivor 2020 yarışmacılarının aldığı ücretler
Mert Öcal 5 bin TL
Aycan Yanaç 6 bin 500 TL
Barış Murat Yağcı 10 bin TL
Ersin Korkut 12 bin 500 TL
Yasin Obuz 5 bin TL
Cemal Can Seven 5 bin 500 TL
Tayfun Erdoğan 4 bin 500 TL
Ceyhun Uzun 3 bin 500 TL
Evrim Keklik 3 bin TL
Ardahan Sadık 3 bin TL
Burak Yurdugör 3 bin TL
Nisa Bölükbaşı 3 bin TL
Fatma Günaydın 2 bin 500 TL