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Medya Acun'un MasterChef yarışması bakın neye sebep oldu!
Medya

Acun'un MasterChef yarışması bakın neye sebep oldu!

Gün geçmiyor ki, Acun Ilıcalı'nın formatlarına bir eleştiri gelmesin... Son olarak Kısmetse Olur'un eski gelin adayı Aycan Varış son dönemde şarkıcılığa soyunmasıyla gündemdeydi. Varış son paylaşımlarından biriyle dikkat çekti. Varış, MasterChef Türkiye'nin kadın yarışmacılarının oturduğu villaya komşu olduğunu söyleyerek yarışmacıların yaptığı gürültüden şikayet etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 16:35:00 -
Acun'un MasterChef yarışması bakın neye sebep oldu!

Kısmetse Olur'un eski gelin adayı Aycan Varış son dönemde şarkıcılığa soyunmasıyla gündemdeydi. Varış son paylaşımlarından biriyle dikkat çekti. Varış, MasterChef Türkiye'nin kadın yarışmacılarının oturduğu villaya komşu olduğunu söyleyerek yarışmacıların yaptığı gürültüden şikayet etti.

Kısmetse Olur'un eski gelin adayı Aycan Varış, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla MasterChef Türkiye'nin kadın yarışmacılarının oturduğu villaya komşu olduğunu söyleyerek yarışmacıların yaptığı gürültüden şikayet etti.

Varış, MasterChef'in kadın yarışmacıların kendi oturduğu evin yanında kaldıklarını ve her gün parti yapıp sesten uyuyamadıklarını söyledi.

Eski yarışmacı Varış sesleri kayda alarak paylaştı ve "Acun Medya'nin ekibi mi ne varmış, böyle bir görgüsüzlük... Her gün, hadi ayda üç kere neyse ama evin içinde gürültü, böyle bir kıyamet kopması yok! Vala yatak odamda bile otururken ses dibimde" dedi.

Aycan Varış'ın sitem dolu sözleri sosyal medyada da gündem oldu.

 

 


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