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Spor Acun'un gözü Süper Lig'in yıldızlarında!
Spor

Acun'un gözü Süper Lig'in yıldızlarında!

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezon teknik direktör Nuri Şahin'in takımın başına getirilmesinin ardından büyük bir çıkış yakalayan Fraport TAV Antalyaspor'da performansıyla dikkatleri üzerine toplayan ve A Milli Takım'a kadar yükselen Doğukan Sinik, Süper Lig devleri ile Avrupa kulüplerinin radarında yer alıyordu. Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın milli futbolcunun kendisi ve kulübüyle anlaşma sağladığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 10:43:00 -
Acun'un gözü Süper Lig'in yıldızlarında!

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezon teknik direktör Nuri Şahin'in takımın başına getirilmesinin ardından büyük bir çıkış yakalayan Fraport TAV Antalyaspor'da performansıyla dikkatleri üzerine toplayan ve A Milli Takım'a kadar yükselen Doğukan Sinik, Süper Lig devleri ile Avrupa kulüplerinin radarında yer alıyordu. Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın milli futbolcunun kendisi ve kulübüyle anlaşma sağladığı öğrenildi. 

Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor formasıyla gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Doğukan Sinik'in adı, transferde sıkça anılıyordu. Başarılı futbolcu için Süper Lig devlerinin de teklif yaptığı iddia edilmişti ancak gerçek ortaya çıktı.

ACUN ILICALI BİTİRİYOR
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Türkiye'den bir transferi daha bitiriyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI
Fenerbahçe'den Ozan Tufan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan ve Allahyar Sayyadmanesh'in bonservisini alan İngiliz ekibi, Antalyaspor ile Doğukan Sinik için anlaşma sağladı.

İMZA İÇİN İNGİLTERE'DE
Milli futbolcunun, sağlık kontrolleri için İngiltere'ye gittiği ve transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanacağı.

Geçtiğimiz sezon Akdeniz ekibindeki performansıyla dikkat çeken 23 yaşındaki futbolcu, 36 maçta 3 gol, 5 asislik bir skor katkısı yaptı.

OZAN VE ALLAHYAR İÇİN 7,5 MİLYON EURO
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den transfer edilen Ozan Tufan ve Allahyar Sayyadmanesh için toplam 7,5 milyon euro bonservis bedeli ödediklerini açıklamıştı.

 

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