Acun'a bir şok daha! Bakalım şimdi ne yapacak?
İngiltere Championship'in 13. haftasında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, deplasmanda Huddersfield'a 2-0 mağlup oldu.
İngiltere Championship'in 13. haftasında Hull City, deplasmanda Huddersfield'a 2-0 mağlup oldu.
İngiltere Championship'de Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City deplasmanda Huddersfield ile karşılaştı.
John Smith's Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Huddersfield 2-0 kazanırken, goller 29. dakikada Lewie Coyle'un kendi kalesine yaptığı vuruş ve 51'de Michal Helik'in ayağından geldi.
Hull City'nin Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Dimitris Pelkas ve Ozan Tufan maça ilk 11'de başlarken, 2 oyuncu yerlerini 56. dakikada Jean Michael Seri ve Ryan Woods'a bıraktı. İngiliz ekibinin sezon başında Antalyaspor'dan transfer ettiği Doğukan Sinik ise 46. dakikada oyuna dahil oldu.
Hull City, son 7 maçta 6 mağlubiyet aldı
Sezona Shota Arveladze yönetiminde iyi başlayan Hull City, son haftalardaki kötü gidişatını sürdürdü. İngiliz ekibi ligdeki son 7 maçta 6 mağlubiyet aldı.
Bu sonuçla beraber Hull City 13 puanda kalırken, Huddersfield puanını 11'e yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Huddersfield deplasmanda Rotherham'a konuk olurken, Hull City evinde Birmingham'ı ağırlayacak.
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