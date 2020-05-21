Acun Survivor’da insan hayatıyla oynuyor

Dünya koronavirüs ile mücadele kapsamında birçok yeni önlemler alırken Analiz Uzmanı Mehmet Yavuz Survivor'daki sosyal mesafe konusunu eleştiren bir yazı kaleme aldı.

Dünyada ve ülkemizde koronavirüsle mücadele için ciddi tedbirler alınırken hayatımızın vazgeçilmezi olan bazı yaşam tarzlarımız ise askıya alındı. Tv programları, diziler gibi sosyal mesafeyi koruyamıyacak düzeyde olan yayınların yeni bölümleri ertelenirken Survivor programının ne gibi önlemler aldığı merak konusu oldu. Analiz Uzmanı Mehmet Yavuz'un Timeturk'e özel yazdığı yazıda Survivor programında sosyal mesafe korunuyor mu? sorusuna cevap aradı.

İşte Yavuz'un o yazısı;

Ülkemizde her geçen gün mücadelesine hız verdiğimiz koronavirüs pandemisi "bir an evvel bitsin ve eski hayatımıza dönelim" diye toplum olarak büyük bir umutla bekleyiş içerisindeyiz.

Cumhurbaşkanı ya da Sağlık Bakanı'nın ağzından çıkacak müjdeyi sabırsızlıkla beklemekteyiz. Ancak ortada bir gerçek var; "Artık hiçbirşey eskisi gibi olmayacak"

Eski hayatımıza ve alışkanlıklarımıza ne zaman kavuşacağımıza dair ip uçları ise kendi otokontrolümüzde. Yani bize bağlı.

Bizler ne kadar sosyal mesafeyi korur, maske ve hijyen koşulları sağlanmadan dışarılarda olmazsak bu süreyi biraz daha erkene alabilme şansımız var.

Türk toplumu pandemi ile birlikte milletçe eve kapanmış vaziyette. "Evde kal, evde mutlu ol, hayat eve sığar" gibi mottolarla insanlar evde tutulmaya çalışılırken onları ruhen ve bedenen daha diri tutmanın da yollarını aramaktayız.

İnsanların eve kapanmak zorunda kaldığı süreçte Türk medyasına da büyük görevler düşüyor. İnsanları evlerinde canı sıkılmadan tutabilmek...

İnsanlar artık koronadan eskisi kadar haber duymak istemiyor.

Bilinçlendirmeye dair ilk birkaç haftada yoğun bilgi bombardımanı sayesinde toplum olarak korona uzmanı olduk.

Aileler artık pek haber dinlemek istemiyor. Biraz kafa dağıtmak, biraz başka bilgiler edinmek, biraz sanatsal ve kültürel açılımlar görmek istiyor.

Millet evinde "filme doysun" diye ekranlara getirilen ev yapımı filmlerin konularına baktığınızda tam bir hayal kırıklığı.

Hani biz biraz olsun bu konulardan uzaklaşacaktık?

Dizilere göz atarsanız; paranoyak bir adamın elinde kolonya ile dolaştığını, kafayı temizlikle bozmuş teyzenin önüne gelen her yeri dezenfekte ettiğni, figüran çocukların ise bilgece virüs yorumları yaparak koronavirüs şarkıları söylediğini görürsünüz.

Hani biz biraz olsun bu konulardan uzaklaşacaktık?

Millet ruhen beslensin diye devreye alınan film ve programlar ruhi baskı yapmaktan öte bir misyona sahip değil.

Koronavirüs pandemisi elbette ciddiye alınacak bir konu ama dünyada, insan hayatında başka haber ve içerikler de var onlardan çok da fazla soyutlanmamalıyız.

Maskesiz sokağa çıkılmıyor, şehirlerarası yolculuklara geçit yok. Markete, kasaba ya da fırına giriş çıkışta sosyal mesafe olmazsa olmazımız.

Yetkililerin "Nerede olursanız olun sosyal mesafenizi koruyun, büyük şehirlerden ve vakanın sık görüldüğü kentlerden uzakta olmanız size fayda sağlamaz" beyanları ortada. Dizi setlerine ara verilmiş durumda. Konserler tiyatrolar ve basın toplantıları iptal vaziyette.

Bunları görünce insan sormadan edemiyor:

Türkiye'nin ekrana kilitlenerek izlediği Survivor'da da sosyal mesafe koronuyor mu?

Yoksa biz zaten Atlantik'te bir adada izole yaşıyoruz denilerek mi tüm planlar yapılmış vaziyette?

Hint Okyanusu sınırındaki Madagaskar Adası ve Okyanusya'nın dibindeki Yeni Zelanda ve Avustralya'da durum ortada iken bu "ne alakası var" diyeceğiniz soru da kafamızda soru işareti olarak durmuyor değil...