Acun Ilıcalı’ya büyük şok! 7 yıllık davası sonuçlandı

Acun Ilıcalı'ya 7 yıl önce açılan telif davası sonuçlandı. Acun Ilıcalı, haksız ve izinsiz olarak programlarında çaldığı şarkıların sahiplerine teliflerini ödemeyince hakkında açılan davayı kaybetti.

Söz yazarı Şehrazat ile de tartışmıştı

Son zamanlarda TV8'deki skandal sahnelere sahip dizi ve yarışmalarıyla adından söz ettiren Acun Ilıcalı, söz yazarı Şehrazat ile geçtiğimiz haftalarda 'telif hakkı' üzerinden tartışma yaşamıştı. Şehrazat, Ilıcalı'nın bazı şarkıların telif paralarını ödemediğini iddia etmişti.

Acun, şarkıları izinsiz kullanmış

Telif kavgası üzerinden yaşanan bu gelişme geri planda kalırken Şarkıcı Demet Sağıroğlu ile besteci Görol Ağırbaş, kendilerine ait olan ‘Arnavut Kaldırımı’ adlı eserin 3 ayrı televizyon kanalındaki ‘O Ses Türkiye’, ‘O Ses Çocuklar’ ve ‘Rising Star’ adlı yarışmalarda 16 kez izinsiz kullanılmasıyla ilgili Acun Ilıcalı’ya açtığı telif davasını kazandı.

Mahkeme, 55 bin 200’er lira tazminatın 7 yıllık cezası ile Acun Medya Prodüksiyon şirketinden alınarak Sağıroğlu ve Ağırbaş’a ödenmesine hükmetti.

Öte yandan Ilıcalı'nın Survivor yarışmasını gerçekleştirdiği Dominik Cumhuriyeti'ne uçmak için 99.5 milyon TL'ye yeni bir uçak satın alması Şehrazat ile tartışmanın çıkış noktası oldu.

"Terbiyesiz"

Şehrazat Acun Ilıcalı'nın yeni uçak satın almasına dair Twitter üzerinden Ilıcalı'yı 'emek hırsızlığı' ile suçlarken, "Uçağını almadan bizim şu telifleri ödeseydi terbiyesiz. Haramı zıkkım olsun" dedi.

Şehrazat, yaptığı diğer paylaşımda ise, "Aldığın uçakta en azından benim hiç gözüm yok! İstersen 1000 tane uçak al ancak önce teliflerimizi öde. Hak yeme! Kursağına yapışır Acun Ilıcalı. Senin yaşın kadar benim kariyerim! Hiç utanma yok demi" ifadelerini kullandı.

Gelen tepkilerin ardından sessizliğini bozan Acun Ilıcalı, "Bizden haksız bedel talep edip istediğini alamayınca hakaret yolunu seçen bu terbiyesiz kişiye cevabımızı mahkemede vereceğiz. Tazminatı ise işitme engelli miniklerimiz için kullanacağız" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Cevabımızı mahkemede vereceğiz diyen Acun'a yanıt veren Şehrazat, son olarak şunları yazdı:

''Ortada bir haksız kazanç var ama benimki mi seninki mi onu Aralık'ta göreceğiz. Zaten mahkemeliyiz dört yıldır kamuoyunu yanıltma! Ayrıca bir tek ben değilim birçok besteci ve söz yazarı arkadaşımda seninle mahkemelik bence sus konuşma.''