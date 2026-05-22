Acun Ilıcalı’nın takımı yükselecek mi? İngiltere Premier Lig'e çıkan son takım belli oluyor

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin Premier Lig'e çıkmak için son maçına çıkıyor. Başkent Londra'da oynanacak play-off final mücadelesinde Hull City, Middlesbrough kozlarını paylaşacak.

İngiltere Premier Lig'e çıkan son takımın belli olacağı Championship play-off final maçı yarın (23 Mayıs cumartesi günü) oynanacak.

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nın ev sahipliği yapacağı final mücadelesinde Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Middlesbrough takımları TSİ 17.30'da karşılaşacak.

2016-2017 sezonundan bu yana ilk kez Premier Lig'e yükselmeyi hedefleyen Hull City, daha önce 2008'de Bristol City'ye, 2016'da da Sheffield Wednesday'e karşı oynadığı iki play-off finalini de kazanmıştı.

Championship'te daha önce ligi ilk iki sırada bitiren Coventry City ve Ipswich Town, Premier Lig'e doğrudan yükselmişti.

 

HULL CITY'NİN RAKİBİ DEĞİŞTİ

Hull City, Championship play-off'larında yaşanan "casusluk" skandalı nedeniyle Southampton yerine Middlesbrough ile karşılaşacak.

Bağımsız bir disiplin komisyonunun yürüttüğü soruşturmada, rakibinin antrenmanlarını gizlice kayıt altına almaktan suçlu bulunan Southampton final maçından ihraç edilirken, yerine yarı finalde elediği Middlesbrough'nun oynamasına karar verildi.

