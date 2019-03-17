Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!

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Yurtdışından ithal ettiği yarışma konseptlerini Türkiye’de uygulayarak kendi televizyon kanalında Türk toplumunun ahlaki yapısını bozan programlar düzenleyen Acun Ilıcalı sayesinde ünlü olan isimlerin skandallarına bir yenisi daha eklendi.

Sosyal medyadan terör propagandası iddiası

Ses yarışmasında birinci olan şarkıcı Ferat Üngür (34), sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında, jüri üyesi şarkıcı Murat Boz'un takımında yer alan ve birinci olan Ferat Üngür, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Operasyon yapıldı

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı değerlendirilen şarkıcı Ferat Üngür'ün yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Üngür, gözaltına alındı.

Üngür, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İşte o paylaşımlar:





Acun'un partlattığı skandal isimler

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 kanalında birçok programda parlattığı isimlerin skandalları bitmek bilmiyor. Özel seçilmiş gibi yarışmalarda öne çıkan isimlerin birçoğu skandallarla anılıyor.

Papağana acımasızca işkence etti!

‘Yemekteyiz’ ve‘MasterChef’ yarışmalarına katılan Murat Özdemir adlı şahıs, programlardaki absürt ve dengesiz hareketleriyle adını duyurmuştu.

Yarışmadan diskalifiye edilen Özdemir, dün sosyal medya hesabından eline aldığı bir papağana işkence ettiği görüntüleri paylaştı. Büyük infiale yol açan görüntüler sonrası harekete geçen ekipler Özdemir’i evinde gözaltına aldı. Gözaltına alınırken "Acun" diye bağıran Özdemir’in sabıkasının da kabarık olduğu ortaya çıktı.

Acun'un işkenceci yarışmacısı Murat Özdemir'in sabıkası kabarık!

(Özdemir’den papağana 'Acun Baba de' işkencesi)

Acun’un ünlü yaptığı ilk isim değil!

Uyuşturucu kullanmak, mala zarar vermek ve aile içi şiddet gibi çok sayıda suçtan sabıkasının bulunan Murat Özdemir, Acun sayesinde ünlü olan isimlerin ilki değil.

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Acun’un ‘Yetenek Sizsiniz’ yarışmasına katılarak ünlü olan Atalay Demirci’nin de, 15 Temmuz ihanetinin ardından yürütülen tahkikatlarla FETÖ’cü olduğu anlaşılmıştı. FETÖ'nün Demirci için katıldığı televizyon yarışmasında oy toplanması talimatı verdiği de ortaya çıkmıştı.



(Atalay Demirci, FETÖ eleşabaşısı Fetullah Gülen ile beraber)

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Reyting uğruna ünlü yapıyorlar!

Survivor, Yemekteyiz, MasterChef, İşte Benim Stilim gibi yarışma programlarında insanlar birbirlerine düşürülerek, toplumun ahlaki değerleri hiçe sayılıp reyting uğruna kavgaların çıkarılması, kurgu olduğu iddia edilen bir takım olayların uydurulması kamuoyundan büyük tepki çekmişti. Akit Medya Grubu da yayınlarıyla toplumun ahlak yapısının altını adeta dinamitleyen bu türden televizyon programlarına karşı vatandaşları uyarmış ve yetkilileri harekete geçmeye davet etmişti.

Çok sayıda duyarlı vatandaş özellikle çocuklar için kötü örnek olduğu gerekçesiyle, kanallarda yayınlanan bu tarz programları RTÜK başta olmak üzere yetkili mercilere şikayet etmişti.

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Eşcinsel sapkınlık meşrulaştırılıyor

Acun'un kanalındaki programlarda sıksık boy gösteren ve topluma rol model olarak akratılan 'eşcinsel' Kerimcan Durmaz gibi isimler aracılığıyla 'eşcinsel sapkınlık' da meşrulaştırılmaya çalışılıyor.

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Önlem alınmalı

Kamuoyu, eline aldığı papağana acımasızca işkence eden ve sabıkası kabarık olan Murat Özdemir gibi kişilerin televizyon ekranlarında parlatılmasına karşı yetkililerin önlem almasını istiyor.

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