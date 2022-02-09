  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Acun Ilıcalı'nın Hull City'sini sahadan sildiler
Spor

Acun Ilıcalı'nın Hull City'sini sahadan sildiler

İngiltere Championship'in 31. haftasında Hull City, deplasmanda Derby Country'e 3-1'lik skorla yenildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 01:18:00 -
Acun Ilıcalı'nın Hull City'sini sahadan sildiler

Acun Ilıcalı satın aldıktan sonra peş peşe galibiyetlerle adından söz ettiren Hull City, İngiltere Championship'in 31. haftasında Derby Country'e 3-1 mağlup oldu.

Derby Country 3 attı

Karşılaşmada Derby Country'e galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Forsyth, 38. dakikada Lawrence ve 47. dakikada Ebosele kaydetti. Hull City'nin tek golü ise 65. dakikada Derby Country forması giyen Forsyth'den geldi.

Hull City'de Grant McCann'le yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen Şota Arveladze, takımın başında çıktığı 3 maçta 2 mağlubiyet aldı. Son Derby Country yenilgisiyle Hull City, 32 puanda kaldı ve ligde 19. sıraya yerleşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay