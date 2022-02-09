Acun Ilıcalı'nın Hull City'sini sahadan sildiler
İngiltere Championship'in 31. haftasında Hull City, deplasmanda Derby Country'e 3-1'lik skorla yenildi.
Acun Ilıcalı satın aldıktan sonra peş peşe galibiyetlerle adından söz ettiren Hull City, İngiltere Championship'in 31. haftasında Derby Country'e 3-1 mağlup oldu.
Derby Country 3 attı
Karşılaşmada Derby Country'e galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Forsyth, 38. dakikada Lawrence ve 47. dakikada Ebosele kaydetti. Hull City'nin tek golü ise 65. dakikada Derby Country forması giyen Forsyth'den geldi.
Hull City'de Grant McCann'le yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen Şota Arveladze, takımın başında çıktığı 3 maçta 2 mağlubiyet aldı. Son Derby Country yenilgisiyle Hull City, 32 puanda kaldı ve ligde 19. sıraya yerleşti.