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Spor Acun Ilıcalı'nın Aziz Yıldırım sözleri tepki çekti!
Spor

Acun Ilıcalı'nın Aziz Yıldırım sözleri tepki çekti!

Aziz Yıldırım döneminden Ali Koç'a enkaz bırakıldığını söyleyen Acun Ilıcalı, "Rakamları ezbere bilmiyorum ama Win-Win kampanyasını yaptığımız dönemde aldığım bilgiler vardı. Bir baktım, korkunç bir borç var zaten." ifadelerini kullandı. Bu sözler sarı-lacivertli taraftarların bir kısmından tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 08:47:00 -
Acun Ilıcalı'nın Aziz Yıldırım sözleri tepki çekti!

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, YouTube'da yayın yapan Sansürsüz Futbol kanalına açıklamalarda bulundu. Hull City ve Fenerbahçe için değerlendirmeler yapan Ilıcalı'nın Aziz Yıldırım döneminden Ali Koç'a yüklü bir borç bırakıldığını söylemesi dikkat çekti.

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'de Ali Koç hikayesi başlayınca ciddi zorluklar başladı. Bunun 1 numaralı sebebinin Fenerbahçe'nin Ali Koç'tan önceki yönetiminin olduğunu düşünüyorum finansal olarak. Benim görüşüm, Fenerbahçe yönetimi Ali Koç'a enkaz bıraktı. Maddi anlamda söylüyorum. Bugün futbolda paranız olduğu zaman o parayı koyup bir takımı bir yere taşıyamıyorsunuz. Sahibi olmadığınız için harcama limitiniz var. Rakamları ezbere bilmiyorum ama Win-Win kampanyasını yaptığımız dönemde aldığım bilgiler vardı. Bir baktım, korkunç bir borç var zaten." dedi.

Sarı-lacivertli taraftarların bir kısmı, Acun Ilıcalı'nın bu sözlerine büyük tepki gösterdi. Taraftarlar sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla Fenerbahçe'nin efsane başkanına sahip çıktı.

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Yorumlar

Başçavuş

... Madem Yüklü Borç Vardı Almasaydi Ona Başkanlığı Zorlami Verdiler

ümitt

Acun ılıcalı ne yapmaya çalışıyor? Milleti bölmek için kaos mu çıkarmaya çalılıyor??
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