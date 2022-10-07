Acun Ilıcalı'dan şok karar! Şimdi ne olacak?
Hull City, teknik direktör Pedro Martins ile anlaşmaya varılamadığını ve yola Andy Dawson ile devam edileceğini açıkladı.
Hull City, teknik direktör Pedro Martins ile anlaşmaya varılamadığını ve yola Andy Dawson ile devam edileceğini açıkladı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, resmi siteden bir açıklama yayınlayarak, Portekizli teknik direktör Pedro Martins ile anlaşamadıklarını ve görüşmelerin sonlandığını duyurdu.
Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamada ayrıca 'yüksek kalibreli teknik direktör' arayışlarının da devam ettiği ifade edildi.
"Andy bir sonraki duyuruya kadar takımın başında kalacak"
Hull City'den yapılan açıklama şöyle:
"Pedro Martins ile yapılan kapsamlı görüşmelerden sonra, karşılıklı olarak kabul edilebilir bir konuma ulaşamadık ve bu nedenle müzakereleri iptal etme kararı aldık. Pedro harika bir koç ama taleplerini karşılayamadığımızı hissettik. Bu yüzden Hull City'ye gösterdiği ilgiden dolayı kendisine teşekkür ediyor ve gelecek için en iyisini diliyoruz.
Ekibimiz, kulüp efsanesi Andy Dawson ile çok yetenekli ellerde ve onun ve ekibinin geçen hafta yaptığı işten çok memnunuz.
Çarşamba günü stadyumdaki atmosfer bana çok birleşik bir kulübümüz olduğunu açıkça gösterdi. Taraftarlardan Andy'ye ve oyunculara verilen desteği görmek inanılmazdı.
Yukarıdakilerin tümü göz önünde bulundurularak, Andy bir sonraki duyuruya kadar takımın başında kalacak.
Dünyanın dört bir yanından yüksek kalibreli teknik direktörlerin ilgisini çektik ve bu büyük kulübü ileriye götürecek doğru adayı bulana kadar tüm seçeneklerimizi değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu bizim için çok önemli bir karar ve aceleye getirmek istediğimiz bir şey değil. Andy ve ekibinin getirdiği istikrar, bu kararı doğru bir şekilde almamızı sağladığı için şanslıyız. Birlikte yolculuğumuzun başında da söylediğim gibi şeffaflıkla hareket edeceğiz ve bu süreç boyunca taraftarlarımıza güncel bilgileri vermeye devam edeceğiz."
Sağlık
Bacakları her yıl 7 santimetre genişliyor! Fil hastalığı (lenfödem) nedir? Fil hastalığı neden olur? Fil hastalığı belirtileri
Kadın - Aile
Ceviz yaprağı saça nasıl uygulanır? Ceviz yaprağı kurusu ve ceviz yaprağı faydaları (Saç ve cilt dahil)
Spor
Elazığ Stadyumu son durum: İngiliz modeli yeni stadyum hizmete açılıyor! UEFA ve FIFA standartlarında...
Ekonomi
Nükleer füzyon reaktörü milyonlarca yıl yetecek enerjiyi üretmeye aday! Petrol ve gaz devri bitiyor!
Aktüel
2022 Kuyumculuk Altın Fuarı: İstanbul mücevher fuarında fiyatları duyan şaşırdı! 950 bin liraya pırlanta yüzük...
Kültür - Sanat
Rosetta taşı: Dünyanın en meşhur tarihi yazıtlarından biri! Mısır şimdi o tarihi taşı geri istiyor!
Kadın - Aile
İbrahim Saraçoğlu'ndan maydanoz limon sarımsak kürü tarifi: Limon maydanoz sarımsak kürü faydaları ve zararları